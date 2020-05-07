En vivo
Miguel Maza Marquez

  • maza marquez.jpg
    AFP
    JUDICIAL

    Otorgan libertad condicional a Miguel Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

    El exdirector del DAS cumplió 12 años y 3 meses de condena y quedará bajo periodo de prueba por un poco más de 11 años.

    Mario Franco/Mario Franco
    COLOMBIA

    JEP no aceptó sometimiento del general (r) Miguel Maza Márquez

    El oficial en retiro, quien purga una condena por su participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán, incumplió de manera grave su obligación de hacer aportes significativos de verdad ante la JEP.

    La conveniente quiebra del general Maza Márquez

    Las declaraciones de renta muestran que el exdirector del DAS disminuyó abruptamente su patrimonio justo cuando el Consejo de Estado le ordenó pagar una millonaria indemnización a las personas que estuvieron injustamente encarceladas por el magnicidio de Galán.

    Foto: archivo Colprensa.
    COLOMBIA

    JEP vinculó formalmente a Miguel Maza Márquez al caso por exterminio de la UP

    El próximo 26 de marzo, el exdirector del DAS entregará su primera versión sobre su participación como miembro de la fuerza pública en estos hechos.

