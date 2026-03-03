En vivo
"La campaña se ha desarrollado pacíficamente": Presidente Petro a días de las elecciones

En una alocución emitida este martes, el jefe de Estado señaló que "han sido pocos los hechos de alteración" y enfatizó en que "la decisión de los colombianos y las colombianas debe ser libre".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 3 de mar, 2026
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Colprensa

En una alocución emitida durante la noche de este martes, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de la seguridad de cara a las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas que tendrán lugar este domingo 8 de marzo. "En general, la campaña se ha desarrollado pacíficamente. En general, han sido pocos los hechos de alteración. Los riesgos obviamente han sido importantes en varias regiones del país, pero podemos decir que las elecciones han sido pacíficas en Colombia", afirmó el mandatario colombiano, quien hizo un llamado a que "la decisión de los colombianos y las colombianas debe ser libre".

Noticia en desarrollo.

