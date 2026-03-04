¿Quiénes pueden votar en Corferias en las elecciones de Congreso este 8 de marzo?

Este domingo 8 de marzo se realizan las elecciones de Congreso y también se votará por las consultas interpartidistas, si el elector lo desea. En Bogotá, uno de los puntos más consultados es Corferias. La gente tiende a creer que cualquier persona que lo desee puede ir al centro de convenciones, pero la realidad es que este funciona como un puesto censo, es decir, un lugar especial donde solo pueden sufragar ciudadanos previamente habilitados allí.



A nivel nacional, 41.287.084 personas podrán ejercer su derecho al voto, tanto en Colombia como en el exterior. En el país, más de 40 millones de ciudadanos votarán en 13.493 puestos distribuidos en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, no todos pueden votar en Corferias, incluso si viven en Bogotá.



¿Quiénes sí pueden votar en Corferias?

En Corferias únicamente pueden votar:

Los ciudadanos que tienen inscrita su cédula en ese puesto .

. Las personas que nunca han inscrito su cédula en otro lugar y cuyo documento quedó asignado automáticamente al puesto censo de Bogotá según las reglas de la Registraduría.



Así las cosas, la ciudadanía en Bogotá debe tener claro que Corferias no es un punto habilitado para votantes ocasionales ni para quienes olvidaron hacer el trámite de inscripción o traslado.

¿Quiénes no pueden votar allí?

No podrán votar en Corferias:



Personas que tengan su cédula inscrita en otro puesto de Bogotá o en otro municipio.

Ciudadanos que cambiaron de ciudad después del cierre del período de inscripción y no realizaron el traslado.

Quienes no aparezcan habilitados en ese puesto dentro del censo electoral.



Cada votante debe sufragar únicamente en el lugar donde tiene registrada su cédula.



Cómo confirmar el puesto de votación

Para evitar inconvenientes el día de elecciones, la recomendación es consultar previamente el puesto asignado en la página oficial de la Registraduría, en la opción “Consulte aquí su lugar de votación”.



Verificar con anticipación permitirá saber si realmente está habilitado para votar en Corferias o si debe acudir a otro de los miles de puestos dispuestos en el país o en el exterior.

MARÍA PAULA RODRÍGUEZ ROZO

NOTICIAS CARACOL