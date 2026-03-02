Donald Trump aparece con sarpullido y una mancha roja en el cuello: su médico explica la razón

El presidente estadounidense, Donald Trump, lució este lunes un sarpullido oscuro y con aparentes costras en el lado derecho del cuello, y que su médico personal, Sean Barbarella, atribuyó a un tratamiento preventivo. La imagen de la erupción cutánea suscitó de nuevo especulaciones sobre la salud del mandatario, que a sus 79 años es el presidente más anciano de Estados Unidos, y que anteriormente ha aparecido en público con moretones en sus manos.



Barbarella, en una declaración a medios, dijo que Trump está "usando una crema muy común" en el cuello durante una semana con motivo de un "tratamiento cutáneo preventivo", y que espera que las rojeces sean visibles "unas semanas".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Trump participaba este lunes por la mañana en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor cuando las cámaras captaron el sarpullido que asomaba por encima del cuello de su camisa, entre el cuero cabelludo y la parte de atrás de la oreja. A principios de enero, el mandatario reveló a The Wall Street Journal que tomaba grandes dosis de aspirina al día por superstición desde hace años y atribuyó ese consumo a la aparición de hematomas en sus manos, que a veces se maquilla.

Fotos publicadas a finales de enero, tomadas en el Foro Económico Mundial en Davos, muestran moretones más intensos en un lugar similar, pero esta vez de su mano izquierda. Las imágenes, tomadas durante la ceremonia inaugural de la "Junta de Paz de Trump", se diseminaron rápidamente por las redes sociales. "Me golpeé con la mesa", le dijo Trump a periodistas a bordo del avió presidencial Air Force One cuando le preguntaron sobre el moretón. "Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón".



La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió el año pasado a las especulaciones sobre los hematomas de las manos del presidente señalando que se pasa el día trabajando y dando apretones de mano. Por otra parte, su médico, citado en la entrevista con el WSJ, aseguró que Trump goza de buena salud en general, pero aclaró que tiene una "insuficiencia venosa superficial crónica" que inflama la parte baja de sus piernas.



Hace una semanas, durante un consejo de ministros, fue grabado con la mirada baja. Posteriormente negó haberse quedado dormido y sostuvo que la reunión era "aburrida".

Publicidad

Las especulaciones sobre el estado físico de Trump se han disparado debido a su edad. En julio de 2025, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que válvulas venosas defectuosas hacen que la sangre se acumule, lo que provoca hinchazón, calambres y cambios en la piel. Puede ser tratada con medicamentos o procedimientos específicos. El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, dijo en diciembre pasado que "en general" el sistema cardiovascular de Trump "muestra una salud excelente", tras una resonancia magnética que se realizó en octubre.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIA CARACOL

*Con información de EFE y AFP