COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
GUSTAVO PETRO
HERMANAS HERNÁDEZ
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

JUDICIAL  / Otorgan libertad condicional a Miguel Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

Otorgan libertad condicional a Miguel Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

El exdirector del DAS cumplió 12 años y 3 meses de condena y quedará bajo periodo de prueba por un poco más de 11 años.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
El juez 16 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá le otorgó la libertad condicional a Miguel Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El exfuncionario purgaba una pena de 30 años de prisión por su responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán, cometido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca, durante un acto político.

¿Cuál fue el papel de Maza Márquez en el magnicidio de Galán?

El exdirector del DAS estaba detenido desde noviembre de 2013 en el Centro de Estudios de la Policía Nacional.

Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia al comprobar su responsabilidad en el debilitamiento de la seguridad del candidato Galán Sarmiento días antes de que fuera asesinado.

Maza Márquez, que cumplió 12 años y 3 meses de condena, tendrá un período de prueba de 132 meses y 29 días aproximadamente (poco más de 11 años). Asimismo, debe pagar una fianza de 5 salarios mínimos como garantía de cumplimiento.

El general retirado fue hallado culpable como "coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas" no solo por la muerte de Galán, también del concejal Julio César Peñaloza y el escolta Santiago Cuervo. (Lea también: Condenan a la Nación por muerte de concejal de Soacha durante atentado a Luis Carlos Galán)

Según el fallo, "la Corte Suprema de Justicia determinó que el entonces director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) hizo parte del plan para asesinar al connotado dirigente político, debilitando su seguridad, para lo cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza".

Por el crimen, declarado de lesa humanidad, ya habían sido condenados el fallecido sicario John Jairo Velázquez, alias Popeye, miembro del Cartel de Medellín y hombre de confianza del narcotraficante Pablo Escobar, y el exsenador liberal y exministro de Justicia Alberto Santofimio, rival político de Galán.

Maza Márquez, que fue director del desaparecido DAS entre 1985 y 1991, también ha sido vinculado con el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica (UP).

