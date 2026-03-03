Los mensajes intimidantes que recibió mamá de las hermanas Hernández, asesinadas en Barranquilla

Una millonaria suma habrían pedido los asesinos de Sheerydan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, las dos hermanas que fueron encontradas sin vida y con signos de violencia en una zona boscosa del municipio Malambo, área metropolitana de Barranquilla, Atlántico.



¿Cómo desaparecieron las dos hermanas halladas sin vida en Barranquilla?

Según los familiares de las menores, ellas salieron en la noche del martes 17 de febrero, día cuando terminó el Carnaval de Barranquilla, para supuestamente encontrarse con dos hombres que habían conocido días antes. Desde entonces, los familiares de las jóvenes no volvieron a saber nada de ellas sino hasta que las autoridades las encontraron sin vida el 2 de marzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La única información que los familiares de Sheerydan y Keyla poseían tenía que ver con una serie de menajes amenazantes que recibieron, al parecer, por parte de los sujetos que las secuestraron. En dichos mensajes, según la madre de las menores, a ella le estaban solicitando una millonaria suma de dinero para liberar a sus hijas.

De inmediato, las autoridades comenzaron las investigaciones para buscar a las hermanas Hernández con vida. Sin embargo, la Policía informó sobre el hallazgo de los cadáveres. “Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Malambo, donde fueron hallados dos cuerpos sin vida en una zona boscosa, la Policía Nacional dispuso de manera inmediata un grupo especial conformado por investigadores de Policía Judicial e Inteligencia, con el fin de esclarecer con celeridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y lograr la pronta identificación y captura de los responsables”, informó la institución.



Agregó la Policía de Barraquilla que, “actualmente, se adelantan las actuaciones investigativas y el respectivo proceso de judicialización ante las autoridades competentes, con el propósito de que los responsables respondan ante la justicia conforme a la ley. Se está a la espera de la plena identificación técnico-científica de los cuerpos por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, con el fin de lograr su identificación oficial. Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de este hecho a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523. Se garantiza absoluta reserva”.



"Pedían 50 millones de pesos": mamá de hermanas halladas muertas en Barranquilla

La mamá de las menores de edad, quien ya reconoció los cuerpos, habló con Noticias Caracol y dio detalles sobre cómo desaparecieron sus hijas: “Se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval. Cuando les preguntamos para dónde iban, ellas dijeron que ‘nos mandaron un carro’ y se fueron. Cuando yo quise llamarlas, el teléfono estaba apagado”.



Finalmente, la mujer se refirió a los mensajes intimidantes de los que fue víctima. “Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas, que pagara. Pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20 millones, después a 10 millones. Yo denuncié eso en el Gaula enseguida, con la esperanza de que mis hijas aparecieran, pero nunca aparecieron”, puntualizó.

Publicidad

Las dos menores de edad residían con su familia en el bario La Sierrita, Barranquilla.



¿Cómo denunciar secuestro?

Denunciar un secuestro en Colombia es un procedimiento urgente que debe realizarse a través de los canales oficiales para activar de inmediato los protocolos de búsqueda y reacción. Según el Ministerio de Justicia, cuando una persona es víctima o testigo de un secuestro, debe acudir a la autoridad competente y relatar de forma clara los hechos, de manera verbal o escrita, ante la Fiscalía General de la Nación en una URI, una sala de recepción de denuncias o una Casa de Justicia. Si no puede desplazarse, también es válido entregar la información al cuadrante de la Policía más cercano.

Las autoridades recomiendan contactar de inmediato la línea de emergencia 123, considerada el canal más rápido para reportar un secuestro, pues activa la reacción de unidades especializadas. Otra vía fundamental es el GAULA de la Policía o GAULA Militar, disponibles en la línea nacional 165, que atiende casos de secuestro y extorsión las 24 horas y cuenta con equipos entrenados en rescate e investigación.

Publicidad

Asimismo, la denuncia puede formalizarse directamente ante la Fiscalía, de manera presencial o a través de su plataforma de denuncias en línea, donde se registra oficialmente el caso y se inicia la investigación penal correspondiente.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias