Denuncia: les ofrecieron inmuebles en ‘empeño’, entregaron sus ahorros y lo perdieron todo

La anticresis, una figura legal poco conocida pero muy usada en regiones como Nariño y Boyacá, se ha convertido en el centro de una serie de denuncias por presuntas estafas que han dejado a decenas de familias colombianas en la calle y sin los ahorros de toda su vida. Bajo esta modalidad, también conocida como "empeño", una persona entrega una suma de dinero a otra a cambio del usufructo de un bien inmueble por un tiempo determinado, tras el cual el dinero debe ser devuelto. Sin embargo, investigaciones de Séptimo Día en Pasto y Duitama revelan un patrón de engaños donde los inmuebles ofrecidos no pertenecían a quienes cobraban por ellos o estaban embargados.



El drama en Pasto

En la capital de Nariño, el nombre de Esmeralda Liliana Villota Guerrero se repite en al menos 28 denuncias ante la Fiscalía por delitos como estafa en menor cuantía, falsedad en documento público y abuso de confianza. Una de las afectadas es Ángela Patiño, una regente de farmacia que entregó 44 millones de pesos tras años de esfuerzo. "Como no me alcanzaba para comprar mi propio apartamento, mi propia casa, pues yo dije, 'no, pues voy a tratar de ahorrar para poder anticrezar, luego así tener la cuota inicial'", relata la mujer, quien terminó viviendo en un apartamento que Villota simplemente había arrendado a terceros.

La situación de Ángela se tornó crítica cuando la verdadera administradora del inmueble, Janeth, le exigió la desocupación por falta de pago del arriendo por parte de Villota. Al confrontarla, la respuesta fue desalentadora: "La señora con toda la frescura dijo, 'no solo a ustedes les debo, a muchas personas. Yo le voy a pagar a usted, doña Janeth. A usted le voy a devolver su dinero'". Hoy, Ángela enfrenta una orden de restitución judicial y la pérdida de su capital: "Es muy duro, la verdad, habérselos entregado a una señora malintencionada que no se sabe lo que hizo, se los comió así fácil".

Historias similares se replican en la zona. Camilo, un estudiante de enfermería, entregó 20 millones de pesos por una habitación y luego descubrió que el dueño real no tenía conocimiento del negocio. "Este apartamento no es de esa señora... este apartamento es mío", le dijo el propietario al tocar su puerta. Otra víctima, Catherine Ordoñez, perdió 16 millones bajo la misma modalidad. "Obviamente una estafadora que no mira sus acciones y como le causa daño a la gente", afirma la joven de 22 años, quien también debió desalojar el lugar.



Otros procesos y otra señalada en Duitama

En Boyacá, los señalamientos recaen sobre Nidia Amparo Rincón Ortiz, quien acumula más de 100 procesos judiciales en su contra. Rogelio Barrera, un técnico de 71 años, entregó 30 millones de pesos por un apartamento que Rincón hipotecó posteriormente sin su consentimiento. "Cualquier día, llega personal del juzgado tercero civil que a embargar el apartamento. Entonces, a mí me cogen de sorpresa porque, ¿cómo así que van a embargar el apartamento si yo lo tengo bajo un contrato de anticresis?", recuerda.



La investigación evidenció que Rincón presuntamente anticrezó el mismo inmueble a varias personas simultáneamente. Diana Janet Labrador entregó 11 millones por el apartamento donde ya vivía Rogelio, mientras que otra mujer, que prefirió el anonimato, contó en Séptimo Día que también firmó contrato por el mismo lugar. Astrid Yolanda Escamilla, otra denunciante, alcanzó a entregar 20 millones antes de descubrir que la propiedad estaba embargada. "Terrible lo que ella me hizo a mí. Yo me la he encontrado y ella antes pasa y lo mira uno y se ríe", denuncia Astrid.



¿Qué dicen las señaladas?

Al ser abordada, Nidia Amparo Rincón Ortiz calificó las acusaciones como "una mentira" y aseguró que los múltiples procesos judiciales en su contra no están activos: "No, sí estuvieron, pero ya se arreglaron". Sobre el caso de Rogelio Barrera, admitió que hipotecar un bien ya comprometido en anticresis fue una falta: "Hay que solucionarle a él...". Como alternativa de pago para otros afectados, ha ofrecido lotes de terreno, aunque sin claridad sobre sus licencias: "Nadie le está diciendo que ahí puede construir... son para que los vendan". Finalmente, pidió perdón a quienes la han demandado por estafa de menor cuantía: "Yo les pido disculpas y que me perdonen si de todas maneras los herí, los engañé".



De otro lado, el intento de obtener una respuesta de Esmeralda Liliana Villota en Pasto ha sido infructuoso, sus números de contacto permanecen inactivos.



El vacío legal de la anticresis

Aunque la anticresis es una figura legal regulada por el artículo 2458 del Código Civil colombiano, expertos señalan que su falta de actualización legislativa facilita estos abusos. El abogado Jorge Orlando León explica que el contrato permite a una parte explotar un inmueble a cambio de dinero y con el compromiso de restitución. No obstante, el senador Jairo Alberto Castellanos advierte sobre la necesidad de reformas: "Seguramente el Congreso tiene que entrar a legislar, porque ya son muchos casos en los cuales gente de bien viene siendo perjudicada".

Mientras se tramitan las denuncias y el Congreso evalúa cambios en la ley, las víctimas solo esperan justicia y la recuperación de su patrimonio. "Para algunos serán solo 44 millones, para mí son muchos años de trabajo... es muy duro, la verdad", sentencia Ángela Patiño.