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Ministerio de Relaciones Exteriores

¿Qué quiere decir que Corte faculte a Cancillería para recolectar datos biométricos para pasaporte?
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