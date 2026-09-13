¿Quién es alias Pinocho, el criminal del grupo de Bendito Menor que quiere someterse a la justicia?

El presidente Abelardo de la Espriella pidió a los ministros de Defensa y Justicia coordinar el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo, alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el plazo de una semana. El mandatario hizo la exigencia después de que el delincuente manifestara en una entrevista con la revista Semana su disposición a entregarse, aunque pidió garantías jurídicas y una ley que establezca las condiciones de su sometimiento y las penas que enfrentaría.



“Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías. Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se pueda someter a la ley. Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?”, declaró en la entrevista. Sostuvo “que no le tengo miedo al Gobierno de Estados Unidos. Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber. Y voy a Estados Unidos y arreglo mi problema directamente”, pero "tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel. Ojalá cree esa ley; entregarme sin saber qué va a pasar con mi futuro es difícil”.

Alineado con lo expresado por el presidente, desde el Ministerio de Justicia se emitió un comunicado dirigido a alias Pinocho en el que le expresó que “el camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia. No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Agregó que “el Gobierno nacional mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales. Quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos”. Por eso, invitó “a alias Pinocho a materializar su intención y seguir el procedimiento legal correspondiente. La institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley”.​



¿Por qué buscan a alias Pinocho?

De acuerdo con las autoridades nacionales, se trata de un desmovilizado del bloque Tayrona de las AUC y sería cabecilla de Los Pachenca. Además, es señalado como presunto responsable de ordenar homicidios selectivos y cobros extorsivos en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Este líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo al que pertenecía el abatido alias Bendito Menor, también ha sido acusado del asesinato de líderes sociales, como el de Alejandro Llinás Suárez. Sobre ese hecho, alias Pinocho aseguró que “me escondo, pero no estoy corriendo. Me escondo porque tengo un problema, una orden de captura en Colombia por el asesinato de un líder, pero no tengo nada que ver, soy inocente. Y tengo un pedido por narcotráfico”. (Lea también: Narcocorrido y lujos del ‘Bendito Menor’, el peligroso jefe narcoparamilitar abatido en La Guajira)

Conocido también con el alias de Ganadero, Castillo pagó una condena por narcotráfico de 4 años en EE. UU. y en 2023 fue extraditado desde España. El delincuente fue posteriormente designado por el Gobierno de Gustavo Petro como representante en las mesas de diálogo instauradas en la política de Paz Total. Sin embargo, el pasado 26 de agosto, el presidente De la Espriella firmó su extradición, junto a las de otros cuatro criminales. (Lea también: De la Espriella desmonta política de la 'paz total' tras finalizar diálogos con grupos armados)



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL