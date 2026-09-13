Protestas en centro comercial de Bogotá por cajera de local que habría sido forzada a irse descalza

“Que se me haga justicia porque lo que me están haciendo es una canallada”, dijo una joven en Bogotá que divulgó unos videos en redes sociales en los que mostró cómo habría sido obligada a irse descalza de su lugar de trabajo, un local de un centro comercial en el norte de Bogotá. “Nunca me había pasado esto en la vida”, aseguró la empleada, que trabaja como cajera en Zara, una tienda de ropa de una reconocida marca. La denuncia generó indignación entre los ciudadanos y un grupo de ellos se citó frente a dicho local para protestar contra el trato dado a sus trabajadores. (Lea también: Comenzó el desmonte del puente de la calle 100 con carrera Séptima: estos son los cierres y desvíos)



¿Por qué le habrían quitado los zapatos?

Sin dar mayores detalles de por qué le pidieron devolver los zapatos que usaba, la empleada relató que cuando trabajaba en el local, “en representación de la gerente general encargada de la tienda, me solicitaron los zapatos que eran de dotación, pero estoy haciendo constancia de que los zapatos eran de dotación y me los hicieron quitar. Yo expuse que tenía solamente los zapatos que me habían dado de dotación y no había traído otros para poderme cambiar y lo único que recibí de ellos fue que no les importaba, que me fuera para la casa sin zapatos, y me quitaron los zapatos y me dejaron descalza”.

Grabando sus pies y cómo se encontraba afuera de su lugar de trabajo, aún dentro del centro comercial, aseguró que sus empleadores le informaron que “tenía que entregarlos ya (los zapatos), sin opción de poder entregarlos al otro día”, y sostuvo que su jefa “me mira y se ríe de mí simplemente porque estoy descalza”. Por eso exigió “que se me haga justicia, porque lo que me están haciendo es una canallada”. Agregó que era cajera del almacén y “estoy dejando esta constancia”.

#ZARAPASTROSOS. Manifestación en tienda de Zara Unicentro, en Bogotá tras la denuncia viral y que fue publicada por María Alejandra Rojas, la joven cajera que aseguró haber recibido trato humillante por parte de sus superiores al finalizar su jornada laboral en el establecimiento… https://t.co/uiZQ0eQQ4L pic.twitter.com/Id8ghnH27v — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 13, 2026

Ya en su casa, entre lágrimas y sin poder calmarse, insistió en quejarse contra la empresa para la que trabaja: “Zara cómo me pudo haber hecho esto, cómo me pudo haber sacado de la tienda descalza, por qué no me dieron la oportunidad de llevar los zapatos al otro día”.



“Zapatos sí, descalzos no”

Los ciudadanos que protagonizaron la protesta, se quitaron los zapatos y los arrumaron en el centro de un círculo que hicieron. Con la consigna ‘Zarapastrosos nueva colección: derechos laborales’, gritaban arengas como “zapatos sí, descalzos no”, “la dignidad no es dotación”, “Zarapastrosos, 50 % de descuento en dignidad laboral”.



De acuerdo con la ley laboral en Colombia, si la dotación está relacionada con elementos que la empresa entrega para uso laboral y que siguen siendo propiedad de la empresa, como equipos, herramientas o ciertos implementos, el empleador sí puede solicitar su devolución al finalizar el contrato. Sin embargo, si se trata de la dotación de ley, como ropa y calzado entregados al trabajador y que no tengan la marca de la compañía, en principio no se devuelve, porque se entrega para el uso del empleado durante la relación laboral.



Noticias Caracol intentó contactarse con Zara y la empresa encargada de la contratación del personal, pero aún no ha recibido respuesta.

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