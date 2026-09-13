¿Qué pasó con Sean Paul en el Festival Cordillera? Apagón de sonido y balance del primer día

El primer día del Festival Cordillera terminó con un sinsabor por parte de algunos de los asistentes que querían seguir disfrutando del show de cierre de Sean Paul, quien estaba entregado al público y sin intenciones de bajarse del escenario, pero la organización decidió apagar el sonido. A pesar de ese momento, la jornada se vio marcada por la nostalgia, las primeras veces, repertorios que representan a generaciones, invitados y, desafortunadamente, una cancelación inesperada por motivos de fuerza mayor.



Así trascurrió el primer día del Festival Cordillera

Las puertas del parque Simón Bolívar se abrieron a la 1:00 p. m. para el ingreso de miles de asistentes que esperaban vivir con felicidad una quinta edición de este importante evento musical. Los primeros escenarios en poner a bailar al público fueron Cordillera y Cotopaxi, el primero con la rapera bogotana Kei Linch y el segundo con los Latin Brothers. La artista femenina destacó en su apertura del Cordillera al interpretar sus temas y llevar como invitado a su colega Oblivion’s Mighty Trash; mientras tanto en el Cotopaxi la fiesta caleña se encendió temprano, con los grandes éxitos del grupo de salsa.

Aunque a lo largo del día hubo momentos en los que la lluvia amenazó, los asistentes al festival gozaron de una jornada con buen clima. Fue durante el show de Dread Mar I que el sol apareció y calentó los ánimos a un público que llenó el escenario principal del evento a las 3:00 de la tarde. Miles de voces corearon los temas insignia del cantante argentino como 'Tú sin mi', 'Nada', 'Árbol sin hojas' y hasta el gran tema interpretado por el fallecido artista vallenato Omar Geles, 'Hoja en blanco'.

Foto: Colprensa

Sin duda, lo que afectó las emociones del público desde temprano fue enterarse que Ed Maverick, el artista mexicano que estaba programado para las 4:30 de la tarde en el escenario Aconcagua. “Lamentamos informar que Ed Maverick no podrá presentarse hoy en el Festival Cordillera, como estaba previsto a las 4:30 p. m. en el escenario Aconcagua”, expresó la organización del evento en un comunicado en el que también detalló que el artista estaba siendo atendido en una clínica de la capital por "una infección aguda". Señalaron que, en caso de mostrar mejoría, la presentación sería reprogramada para el segundo día, pero por el momento no se han conocido más detalles sobre la salud del artista.



Los escenarios recibieron a grandes artistas con décadas de trayectoria en el rock y el ska de México y Argentina como Fobia, Kapanga y Ke Personajes. Mientras Fobia llevó sus grandes éxitos al escenario principal con un gran regreso al país, para Kapanga y Ke Personajes este show representó su primera presentación en suelo colombiano, las cuales emocionaron a un público que llevaba más de 20 años esperándolos.



A las 6:00 de la tarde el público se dividió entre dos regresos importantes con novedades: Cultura Profética y Poligamia. Mientras el sabor boricua resonó en el escenario Aconcagua con grandes éxitos y la presentación de algunos de los temas del nuevo álbum de la agrupación; en Cocuy la fiesta se encendió con los temas de toda una generación de Poligamia y el gran regreso de los bogotanos a los escenarios con 'Capitalino'. Por su parte, Andrés Cepeda también dio un gran espectáculo en dos ocasiones del día en el escenario Macondo junto al sexteto.

Foto: Colprensa

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Luego fue el enfrentamiento de Andrés Calamaro y Meme del Real, dos grandes íconos para la música latinoamericana. El público del Cordillera ya tenía experiencias previas con Calamaro que, desafortunadamente, no habían salido como se esperaba, pero sin duda el show de este año tuvo una energía desorbitante, canciones icónicas y una gran presencia del argentino durante todo el tiempo presupuestado para él. Por su parte, Meme del Real enamoró una vez más al público con su talento y hasta sorprendió al intrepertar 'La canción' de J Balvin y Bad Bunny.

Grupo Niche, por su parte, dio un espectáculo con las más grandes canciones de su repertorio con un escenario a reventar de asistentes. La agrupación colombiana sorprendió al llevar como invitada a Juliana Velásquez, con quien interpretaron el tema 'Sin sentimiento'. Y más tarde fue el turno de Beéle, un artista que desbordó el escenario principal con la masiva asistencia y que brilló con sus temas más sonados; mientras tanto Miguel Mateos daba una clase magistral de rock en otro escenario del parque.

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El gran final se esperaba con el show de Sean Paul, el cantante y productor jamaiquino, con sus grandes canciones como 'She Doesn´t Mind', 'No Lie', 'I'm Stil In Love With You' o 'Got 2 Luv U'. El artista llevó un gran show de visuales y bailarines que tenía a un gran público que, a pesar del cansancio, bailaba y seguía las órdenes del famoso para cantar con él a todo pulmón. Fue así como se dio la 1:00 de la mañana, hora a la que según los horarios Sean Paul debía bajar del escenario, pero el artista fue claro en que quería seguir con su interpretación y se negó a bajar mientras interpretaba una tras otra canción.

En medio del show, la organización decidió apagar el micrófono y la música del jamaiquino, quien sin notarlo seguía dándolo todo en el escenario. Los reclamos del público por sonido y para que la organización dejara seguir al artista con su show se hicieron más fuertes, alertando a Sean Paul sobre la situación. Las pantallas también se apagaron, dejando sin oportunidad al cantante de despedirse del público que empezó a reclamar por redes sociales.

Miles de asistentes se preparan para una segunda jornada con la llegada de Ricky Martin, Kany García, Andrés Cepeda y más artistas en este domingo 13 de septiembre.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co