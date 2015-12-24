En vivo
Noticias Caracol  / Mongolia

Mongolia

  • China prepara operación para rescatar astronautas que quedaron varados en el espacio
    Foto de Pixabay / AFP
    MUNDO

    China planea operación para rescatar astronautas que quedaron varados en el espacio

    Tres astronautas chinos de la misión Shenzhou-21 esperan en la estación Tiangong la llegada de una cápsula de reemplazo, luego de que su nave de retorno fuera utilizada para traer de vuelta a otra tripulación cuya nave resultó dañada.

  • Papa Francisco en Mongolia
    AFP
    MUNDO

    Llamado del papa Francisco desde Mongolia: que los católicos chinos sean "buenos ciudadanos"

    El papa Francisco también reiteró su mensaje a favor de la protección de la naturaleza y denunció que si la humanidad acaba "volcada únicamente en los intereses terrenales", se termina "arruinando la tierra misma, confundiendo progreso con retroceso".

  • Papa Francisco, en su visita a Mongolia, pide a gobiernos “no temer a la labor de evangelización”
    AFP
    MUNDO

    Papa Francisco, en su visita a Mongolia, pide a gobiernos “no temer a la labor de evangelización”

    El mensaje parecía ser enviado a China, donde viven unos 12 millones de católicos. Algunos de ellos viajaron a Mongolia, país de mayoría budista, para ver al papa Francisco.

  • Thumbnail
    ULAANBAATAR, MONGOLIA - SEPTEMBER 01: (EDITOR NOTE: STRICTLY EDITORIAL USE ONLY - NO MERCHANDISING) Pope Francis greets worshippers as he arrives at the Apostolic Prefecture on September 01, 2023 in Ulaanbaatar, Mongolia. According to the Vatican, the trip is Pope Francis's 43rd Apostolic Journey abroad and 61st country visited as Pope. (Photo by Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
    Vatican Pool/Getty Images
    MUNDO

    Papa Francisco inició en Mongolia un viaje inédito y envió un mensaje de "unidad y paz" a China

    En Mongolia, el papa Francisco dio inicio a una histórica visita sin multitudes, pues solo hay 1.500 católicos en este país de Asia central y de mayoría budista.

  • Thumbnail
    #LOMÁSTRINADO

    Noticias ‘en caliente’: trabajadores se pelean a espaldas de presentadora en plena emisión

    El video por supuesto es viral y muchos bromean que es el "mejor ambiente laboral" que se puede encontrar en las redes sociales por estos días.

  • 050215monjemomia_siberiantimes.jpg
    MUNDO

    Monje momificado en Mongolia, ¿meditación más allá de la muerte?

    Con las piernas cruzadas en la posición del loto y cubierta entre pieles de cordero, la momia fue descubierta la semana pasada en una parcela vallada de Uln Bator, la capital de Mongolia. Su propietario la había robado y tenía intención de venderla en el mercado negro.

  • 28ff016d7a56554e35df1f2b566cc7b1.jpg
    JAP01.0001.xxf1s (MODEL RELEASED IMAGE) The Ukita family—Sayo Ukita, 51, and her husband, Kazuo Ukita, 53, with children Maya, 14 (holding chips) and Mio, 17—in their dining room in Kodaira City, Japan, with one week’s worth of food. Cooking methods: gas stove, rice cooker. Food preservation: small refrigerator-freezer. Favorite foods—Kazuo: sashimi. Sayo: fruit. Mio: cake. Maya: potato chips. /// The Ukita family is one of the thirty families featured in the book Hungry Planet: What the World Eats (p. 180). Food expenditure for one week: $317.25 USD. (Please refer to Hungry Planet book p. 181 for the family’s detailed food list.)
    SALUD

    Lo que comen las familias alrededor del mundo

    Descubra qué se sirve en la mesa de 15 diferentes ciudades del planeta, según Peter Menzel y Faith D'Aluisio, autores del libro "Hungry Planet".

