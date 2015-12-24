Noticias Caracol Mongolia
Mongolia
China planea operación para rescatar astronautas que quedaron varados en el espacio
Tres astronautas chinos de la misión Shenzhou-21 esperan en la estación Tiangong la llegada de una cápsula de reemplazo, luego de que su nave de retorno fuera utilizada para traer de vuelta a otra tripulación cuya nave resultó dañada.
Llamado del papa Francisco desde Mongolia: que los católicos chinos sean "buenos ciudadanos"
El papa Francisco también reiteró su mensaje a favor de la protección de la naturaleza y denunció que si la humanidad acaba "volcada únicamente en los intereses terrenales", se termina "arruinando la tierra misma, confundiendo progreso con retroceso".
Papa Francisco, en su visita a Mongolia, pide a gobiernos “no temer a la labor de evangelización”
El mensaje parecía ser enviado a China, donde viven unos 12 millones de católicos. Algunos de ellos viajaron a Mongolia, país de mayoría budista, para ver al papa Francisco.
Papa Francisco inició en Mongolia un viaje inédito y envió un mensaje de "unidad y paz" a China
En Mongolia, el papa Francisco dio inicio a una histórica visita sin multitudes, pues solo hay 1.500 católicos en este país de Asia central y de mayoría budista.
Noticias ‘en caliente’: trabajadores se pelean a espaldas de presentadora en plena emisión
El video por supuesto es viral y muchos bromean que es el "mejor ambiente laboral" que se puede encontrar en las redes sociales por estos días.
Monje momificado en Mongolia, ¿meditación más allá de la muerte?
Con las piernas cruzadas en la posición del loto y cubierta entre pieles de cordero, la momia fue descubierta la semana pasada en una parcela vallada de Uln Bator, la capital de Mongolia. Su propietario la había robado y tenía intención de venderla en el mercado negro.
Lo que comen las familias alrededor del mundo
Descubra qué se sirve en la mesa de 15 diferentes ciudades del planeta, según Peter Menzel y Faith D'Aluisio, autores del libro "Hungry Planet".