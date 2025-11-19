China planea operación para rescatar astronautas que quedaron varados en el espacio

La Agencia Espacial Tripulada de China ha estado enfrentando una compleja situación logística en órbita, que ha dejado temporalmente sin nave de regreso a la tripulación actual de su estación espacial, luego de que hayan decidido utilizar la nave de retorno para regresar a los astronautas de la misión Shenzhou-20, quienes estuvieron varados en el espacio más de lo previsto.



¿Qué sucedió con la nave de los astronautas?

La misión Shenzhou-20, compuesta por Wang Jie, Chen Zhongrui y Chen Dong, había completado 204 días en órbita y estaba programada para volver a la Tierra el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, justo antes de su retorno, el impacto de algunos supuestos escombros espaciales, provocaron una grieta en una ventana de su cápsula de retorno, lo que provocó que la nave no fuera segura para el viaje.

Mientras tanto, la tripulación que iba a realizar el relevo a los astronautas, integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, ya había llegado a Tiangong para realizar el intercambio habitual de mando, por lo que para garantizar el retorno seguro de la tripulación de Shenzhou-20, se tomó la decisión, de utilizar la cápsula de regreso que había transportado a los nuevos astronautas de Shenzhou-21.

Aunque los tres integrantes de Shenzhou-20 lograron regresar finalmente sin ningún problema, esta decisión dejó a la tripulación de Shenzhou-21 sin un vehículo propio para volver a casa, exponiendo una potencial vulnerabilidad en los protocolos espaciales chinos. La nave dañada, Shenzhou-20, permanecerá en órbita para realizar experimentos, de acuerdo a lo que informa CNN.



¿Cómo traeran de vuelta a la tripulación de Shenzhou-21?

Para lograr traer de regreso a la tripulación, China ha puesto en marcha un plan de rescate acelerado, que busca enviar una nave no tripulada de reemplazo, la Shenzhou-22. Su lanzamiento está programado para el próximo 25 de noviembre desde el Centro de Lanzamiento de Jiuquan, en Mongolia Interior.



Un funcionario de la CMSA confirmó a la televisión estatal CCTV que los preparativos para el lanzamiento de Shenzhou-22 están en pleno desarrollo. La misión es doble ya que, además de proporcionar una cápsula de retorno a la tripulación varada, se aprovechará esta oportunidad para enviar suministros adicionales y alimentos a la estación.



Originalmente, el lanzamiento de Shenzhou-22 estaba previsto para 2026. Sin embargo, la prolongación inesperada de la misión Shenzhou-20 y su permanencia extra en la estación, incluso conviviendo temporalmente con la tripulación de relevo, aceleró el consumo de recursos de Tiangong, haciendo necesaria esta misión logística anticipada. En la tripulación de Shenzhou-21 que espera el rescate se encuentra Wu Fei, de 32 años, catalogado como el astronauta chino más joven enviado al espacio.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL