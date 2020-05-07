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Noticias Caracol  / Municipio de Icononzo

Municipio de Icononzo

Caso de maltrato animal en cabalgata de Icononzo, Tolima.
COLOMBIA

Indignante: jinete maltrata con una pistola táser a un caballo en cabalgata de Icononzo

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