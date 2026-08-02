Policía sobreviviente al atentado a Comando en Cúcuta relató los momentos de angustia que vivió

A poco más de 24 horas del atentado con explosivos perpetrado contra la sede policial del Norte de Santander en el barrio Tazajero de Cúcuta, comienzan a conocerse las versiones de quienes lograron salir con vida de la acción violenta. La explosión de un vehículo modificado con tatucos afectó las instalaciones del comando de la Policía de Norte de Santander, así como diversos comercios y viviendas del barrio Tazajero, dejando un saldo de 14 personas heridas. En medio de las investigaciones y el reforzamiento de seguridad, las autoridades anunciaron una recompensa de 350 millones de pesos por los autores del ataque y 800 millones de pesos por los líderes del grupo delincuencial responsable.



Los detalles del ataque armado durante la madrugada

El hecho ocurrió aproximadamente entre las 3:00 y las 3:20 de la mañana, momento en que los uniformados descansaban en las instalaciones policiales antes de retomar sus labores. Según la narración del patrullero Billy Molina, el despertar de la tropa fue abrupto debido a la activación de un artefacto explosivo acondicionado en ramplas de lanzamiento de tatucos.



El patrullero detalló que, tras la detonación inicial, logró contabilizar siete impactos a su alrededor. Las salidas del recinto quedaron obstruidas por la destrucción provocada por los elementos detonantes, lo que impidió la evacuación inmediata de los funcionarios que se encontraban en el alojamiento.

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Ante la imposibilidad de abandonar el espacio por el riesgo de ser alcanzados por los proyectiles, los seis integrantes de la Policía presentes en el alojamiento buscaron resguardo debajo de la estructura de un catre metálico pegado a la pared. El patrullero indicó que este mueble sirvió como barrera protectora para evitar que las esquirlas e impactos directos causaran consecuencias fatales en ese punto específico del comando.

El saldo de afectados dentro de la fuerza pública incluye personal con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y lesiones severas como la pérdida de dedos. Asimismo, se reportó que tres uniformados continúan en cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas provocadas durante los cinco minutos que duró el ataque.



Tras recibir el alta médica, el patrullero Billy Molina manifestó la necesidad de continuar en el ejercicio de sus funciones dentro de la institución a la que pertenece. "No dejen de creer en nosotros, no dejen de creer en mi institución. No dejen de creer en las instituciones del gobierno, porque nosotros somos valientes y vamos es para adelante", declaró el uniformado. En sus afirmaciones, Molina solicitó a la ciudadanía una postura de empatía frente al personal que integra las fuerzas armadas del país:



"Así como ustedes ven la cara de la guerra, vean la cara del ser humano que está con ese uniforme. No sean indolientes al dolor del ser humano, de la persona que está detrás de ese uniforme, porque somos personas, porque somos hombres, somos mujeres, somos pelados que apenas están dejando un bachillerato".El patrullero expresó además que su vínculo con la Policía Nacional proviene de su entorno familiar, al ser hijo de una exagente en retiro. "Yo amo a mi policía y siento mi policía. La policía a mí me ha dado mucho, me ha quitado, pero me ha dado. Y yo sigo firme con la soberanía y con la gallardía de seguir adelante con mi uniforme" , puntualizó durante la entrevista concedida tras salir del centro asistencial.



La región de Cúcuta y Norte de Santander ha sido históricamente una de las zonas afectadas por el conflicto armado y las acciones de grupos delincuenciales. El ataque reciente no solo afectó a las fuerzas del orden, sino que generó destrozos en comercios y viviendas aledañas al comando policial de la zona urbana.

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Las autoridades de seguridad mantienen el monitoreo en la capital nortesantandereana para dar con el paradero de los responsables. Las recompensas de hasta 800 millones de pesos continúan vigentes mientras los uniformados heridos avanzan en sus respectivos procesos de recuperación médica y atención hospitalaria.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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