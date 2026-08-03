Halo: Campaign Evolved | RESEÑA: El clásico regresa con nuevos argumentos

Pocos videojuegos tienen el peso histórico de Halo. La aventura protagonizada por Master Chief no solo marcó el nacimiento de una de las franquicias más importantes de Xbox, sino que redefinió la forma en que se concebían los shooters en consola. Por eso, cualquier intento de volver sobre ese camino implica un reto enorme: respetar una obra considerada un clásico mientras se adapta a las expectativas de una industria muy distinta a la de hace 25 años.

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Halo: Campaign Evolved no apuesta por una simple remasterización. Se trata de una reconstrucción completa desarrollada en Unreal Engine 5 que busca ofrecer la campaña original bajo una nueva perspectiva. La historia principal permanece prácticamente intacta, pero el apartado audiovisual, algunas mecánicas y buena parte de la jugabilidad reciben cambios que intentan acercar la experiencia a los estándares actuales.

La pregunta inevitable es si realmente era necesario rehacer un juego que todavía es recordado como uno de los mejores FPS de todos los tiempos. Después de recorrer nuevamente el anillo Halo, la respuesta termina siendo más compleja de lo que parece.



La esencia sigue intacta

Uno de los mayores aciertos del proyecto es comprender qué aspectos no debían modificarse. La estructura de la campaña continúa siendo la misma, con Master Chief enfrentando a las fuerzas Covenant mientras descubre poco a poco los secretos del misterioso anillo Halo.

La esencia sigue intacta Cortesía: Xbox

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Los momentos más emblemáticos siguen teniendo la misma fuerza. El primer descenso sobre la superficie del anillo, la exploración de escenarios gigantescos, el asalto a The Silent Cartographer o el descubrimiento de los Flood continúan funcionando como algunos de los momentos más memorables que ha dado el género.

Gran parte de esa magia proviene del diseño original de Bungie, que privilegiaba escenarios abiertos donde el jugador podía improvisar cada enfrentamiento. Incluso décadas después, esa filosofía sigue sintiéndose vigente, permitiendo que cada combate pueda resolverse de maneras diferentes gracias al comportamiento dinámico de los enemigos.

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Halo Studios entendió que modificar esa base habría sido un error, por lo que la campaña mantiene intacto el ritmo narrativo y la progresión general que convirtió al juego original en un referente del género.

Unreal Engine 5 le da una nueva vida

El cambio más evidente aparece en el apartado visual.

La migración hacia Unreal Engine 5 representa una transformación profunda. Cada escenario recibe nuevos modelos, texturas de alta resolución, iluminación mucho más compleja y una cantidad de detalles ambientales imposible de imaginar en el lanzamiento original.

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Bosques con vegetación densa, incendios dinámicos, estructuras Forerunner mucho más elaboradas y escenarios nevados llenos de partículas convierten prácticamente cada misión en una experiencia visual completamente distinta.

Las nuevas cinemáticas también ayudan a reforzar la narrativa mediante una puesta en escena mucho más cinematográfica, acompañada además por nuevas grabaciones de diálogo que buscan darle mayor cohesión a toda la aventura.

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No todas las decisiones artísticas resultan igual de acertadas. Algunos rediseños, como el aspecto de Cortana, generan cierta sensación extraña, mientras que algunos cambios en la arquitectura Forerunner pierden parte de la identidad minimalista que caracterizaba al juego original.

Aun así, el resultado general transmite un enorme respeto por la obra original. Más que reemplazarla, intenta reinterpretarla utilizando la tecnología disponible actualmente.

Una jugabilidad que evoluciona naturalmente

Si existe un aspecto donde Halo: Campaign Evolved consigue sorprender es en la integración de mecánicas que originalmente aparecieron varios juegos después.

Una jugabilidad que evoluciona naturalmente Cortesía: Xbox

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Ahora es posible correr, secuestrar vehículos enemigos, utilizar espadas de energía, subirse sobre los Wraith para destruirlos o aprovechar un arsenal mucho más amplio que incorpora armas como el SMG, el Beam Rifle, el Sentinel Beam o el Needle Rifle.

Lo interesante es que muchas de estas incorporaciones se sienten tan naturales que cuesta recordar que nunca estuvieron presentes en Combat Evolved.

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El sandbox de combate gana variedad sin romper el equilibrio que siempre distinguió a Halo. Las batallas siguen premiando la movilidad, la administración de recursos y el aprovechamiento inteligente de cada arma disponible.

La inteligencia artificial continúa siendo uno de los pilares de la experiencia. Los Covenant reaccionan constantemente a las decisiones del jugador, obligando a improvisar incluso después de múltiples intentos sobre un mismo punto de control.

También aparecen 42 Skulls que modifican considerablemente la experiencia mediante reglas especiales, cambios en enemigos, modos extremos e incluso la posibilidad de jugar en tercera persona, ofreciendo un incentivo adicional para quienes buscan volver a recorrer la campaña varias veces.

Los cambios también tienen consecuencias

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Sin embargo, no todas las novedades funcionan igual de bien.

Algunas modificaciones alteran ligeramente el ritmo que convirtió a Halo en un referente del diseño de niveles. La abundancia de nuevas armas y vehículos reduce parte de la tensión que existía originalmente en determinadas secciones, especialmente durante las misiones finales.

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El rediseño de algunos encuentros contra los Flood hace que estas secciones resulten menos repetitivas, pero también cambia parte del tono opresivo que definía esos niveles.

Del mismo modo, las ayudas de navegación incorporadas en escenarios tradicionalmente laberínticos eliminan parte del sentido de exploración que transmitía recorrer enormes instalaciones Forerunner sin una guía constante.

No son cambios negativos por sí mismos, pero sí modifican sensaciones que muchos jugadores veteranos consideran fundamentales dentro de la identidad del Halo original.

Tres misiones nuevas que amplían el universo

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La principal novedad de contenido llega mediante tres misiones inéditas que funcionan como una precuela de la historia principal.

En ellas acompañamos a Master Chief y al sargento Johnson durante una operación anterior a los acontecimientos del primer Halo, explorando una nave Covenant mientras rescatan marines y obtienen información estratégica.

Tres misiones nuevas que amplían el universo Cortesía: Xbox

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Estas misiones permiten introducir enemigos como los Brutes, nuevas armas y situaciones de combate diferentes a las vistas en la campaña clásica.

Narrativamente aportan contexto adicional sobre algunos personajes y muestran una faceta distinta de la guerra entre la humanidad y el Covenant.

Aunque resultan entretenidas y cuentan con una producción muy cuidada, difícilmente alcanzan el nivel de impacto de la campaña principal. Funcionan mejor como contenido complementario que como una expansión imprescindible de la historia.

Sonido que cumple, pero no siempre supera al original

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La reconstrucción sonora incluye nuevas líneas de diálogo y una presentación más cinematográfica durante las escenas narrativas.

Sin embargo, algunos apartados generan opiniones divididas.

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Diversas sensaciones del combate, como el comportamiento de determinadas armas o algunos efectos de sonido, no alcanzan la contundencia del juego original. El rifle de asalto, las explosiones y ciertos efectos ambientales transmiten menos impacto que hace 25 años.

No es un mal trabajo de audio, pero sí uno donde el legado del original continúa siendo difícil de igualar.

Rendimiento sólido acompañado de muchas opciones

Más allá de la mejora gráfica, Halo: Campaign Evolved incorpora una amplia cantidad de opciones de accesibilidad.

El jugador puede modificar tamaño del texto, subtítulos, colores para personas con daltonismo, personalización completa de la interfaz, tutoriales, narración de pantalla, indicadores de daño, ayudas de navegación y múltiples configuraciones del HUD.

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Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia a distintos estilos de juego y representa uno de los avances más importantes respecto al título original.

Conclusión

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Halo: Campaign Evolved no intenta reemplazar al Combat Evolved de 2001. Tampoco podría hacerlo.

Lo que propone es una reinterpretación moderna de una obra histórica, respetando la mayor parte de sus fundamentos mientras incorpora ideas que la franquicia fue desarrollando durante más de dos décadas.

Algunos puristas probablemente preferirán seguir jugando la versión clásica, especialmente por pequeños cambios en el ritmo, el sonido y ciertas decisiones de diseño. Sin embargo, resulta difícil negar que la mayoría de las novedades enriquecen la experiencia sin traicionar su identidad.

Para quienes nunca jugaron Halo, esta probablemente sea la mejor puerta de entrada a la saga. Y para los veteranos representa una excelente excusa para redescubrir una campaña que sigue siendo uno de los grandes referentes del género.

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Puede que no supere completamente el legado del original, pero demuestra que todavía existe espacio para volver a contar esta historia desde una perspectiva diferente, manteniendo vivo uno de los capítulos más importantes en la historia de los videojuegos.

Calificación Halo: Campaign Evolved VolkGames

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