A la cárcel, los cinco capturados señalados del crimen de María Camila Potosí y su bebé

A la cárcel fueron enviados los cinco capturados por el crimen en Cali de la joven embarazada María Camila Potosí y de su bebé, el pasado 16 de julio. Los vinculados fueron imputados por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, ocultamiento y desaparición forzada y alteración de elemento material probatorio, cargos que ninguno aceptó.

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Los detenidos son: Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, privados de la libertad desde el pasado 30 de julio, durante diligencias de registro y allanamiento en el departamento del Valle del Cauca. El juez consideró que los cinco procesados, a los que señalan de haber asesinado a María Camila Potosí para extraerle mediante una cesárea artesanal a su hija Alahia, con 8 meses de gestación, representan un peligro para la sociedad. (Lea también: Nuevo detalle en el caso de María Camila Potosí revela la suma que habrían pactado por el crimen)



El rol que cada uno habría tenido en el feminicidio de María Camila Potosí

Según la investigación de la Fiscalía, Yulieth Cecilia Angulo Escobar transportó en moto a la víctima hasta un lugar que previamente había conseguido para cometer el crimen. “Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad”, indicó el ente acusador.

“Al llegar al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte. En ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación. Antes de salir del inmueble con el cuerpo de la víctima, habrían desplegado acciones para ocultar la evidencia del crimen”, detalló.



Narváez Rodríguez se habría encargado de conducir el vehículo en el que trasladaron el cuerpo de María Camila Potosí hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera y lo abandonaron en el río Meléndez, donde fue hallada días después. García Zuluaga, señaló la Fiscalía, habría estado a cargo de vigilar el área perimetral durante la comisión del hecho y en los recorridos posteriores, así como alertar sobre la presencia de las autoridades, mientras que López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar. (Lea también: Los cabos sueltos que dejaron los presuntos responsables del crimen de María Camila Potosí)



¿Cuánto pagarían en prisión los presuntos criminales?

Según expertos, la pena podría ir de 41 hasta 60 años de cárcel, la máxima condena que se impone en Colombia. El abogado penalista Jimmy Erazo precisó “que si estos ciudadanos llegan a ser vencidos en juicio y de enfrentarse a una sentencia condenatoria, tendrán que asumir una pena privativa de la libertad de 500 a 600 meses de prisión, aumentadas hasta otro tanto debido al concurso de delitos que fue imputado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se debe señalar que ese tipo de delitos no tiene ningún tipo de concesión, subrogado o beneficio judicial. Esto quiere decir que se debe pagar de manera privativa de la libertad en un centro penitenciario”.



Por otro lado, sostuvo que “es importante que la Fiscalía, con su equipo de investigaciones, debe aclarar si el menor al momento de los hechos nació o no con vida. Esto cambiaría las circunstancias fácticas y jurídicas de la imputación, incluyendo nuevos delitos como un homicidio agravado”. (Lea también: De la Espriella se pronuncia sobre caso de María Camila Potosí: "No merecen llamarse humanos")

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