Los 5 anuncios de De la Espriella antes de su posesión: habló de sede presidencial en Barranquilla

En la última alocución como presidente electo de Abelardo de la Espriella, el abogado presentó un balance del proceso de empalme en las regiones y lanzó una advertencia contra los sectores de la oposición que, según él, buscan desestabilizar el país mediante con la "desobediencia civil", cuestionando que el gobierno saliente de Gustavo Petro, junto con su bancada en el Congreso, se niegue a reconocer su triunfo.

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"No podemos normalizar que quienes perdieron estén preparando la desestabilización del país", afirmó, enfatizando en que “soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme. (…) No sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido, y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir”.

Tras esto, anunció que desde el mismo día de su posesión oficializará ante la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía una nueva estrategia de seguridad y orden público. El objetivo central será recuperar la soberanía en zonas críticas y proteger a la ciudadanía “de la delincuencia y el narcoterrorismo, fenómenos criminales que se fortalecieron con la complicidad del gobierno que sale y el hoy presidente”.



Nueva ministra de Ciencia

Luego de asegurar que no eligió ministros porque fueran "recomendados", anunció a Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, seleccionada a través de la plataforma Banco de Talentos, que recibió casi 300.000 inscripciones. (Lea también: Estos son los ministros designados por Abelardo de la Espriella para su gobierno)



Sede presidencial en Barranquilla

De la Espriella manifestó que quería aclarar rumores sobre la sede presidencial que tendrá en Barranquilla, subrayando que “no se está construyendo un nuevo Palacio, no se está levantando una Casa Blanca en el Caribe como algunos han querido hacer creer. La edificación ya existía, tiene muchos años. La edificación existía en la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en el Batallón Paraíso, en Barranquilla”. Añadió que “lo que se está realizando en el inmueble son adecuaciones para garantizar las condiciones de seguridad y el funcionamiento adecuado que requiere una sede de la Presidencia de la República. Ahí existe una infraestructura estratégica además, hay un búnker subterráneo, que fue construido también hace muchos años para albergar personas en caso de guerra. Fue construido como protección para el presidente de Colombia en caso de que hubiere una confrontación bélica internacional”, pero ahora “funciona una sala especial de crisis y operaciones desde donde se podrán coordinar acciones contra los narcoterroristas y el crimen organizado en toda Colombia”.



Por otro lado, aseveró que los arreglos “no se están financiando con recursos públicos, con recursos del erario, con la plata de los colombianos como se ha querido presentar. Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano. Esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla que han querido contribuir a este proyecto que trae grandes beneficios para la ciudad. Y el mobiliario, que cuesta aproximadamente 700 millones de pesos, lo estoy poniendo yo de mi propia plata, voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado”.



Posesión austera en Cali

Rompiendo con la tradición colombiana, la posesión presidencial se llevará a cabo por primera vez en la ciudad de Santiago de Cali. La decisión, dijo el presidente electo, “representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones”. Añadió que “el suroccidente, así como el Catatumbo, van a ser por fin recuperados. Yo no tomé esta decisión solo por simbolismo y como un homenaje a las regiones que han caído en manos de la delincuencia. También lo hice porque creo firmemente que las grandes decisiones del país deben traducirse en oportunidades para las ciudades y para su gente”.



“Mi posesión será una ceremonia austera, que va a costar menos de la que se hizo hace cuatro años. La posesión saldrá 50 % más económica”, declaró, indicando que “será una posesión sencilla, pero llena de patriotismo”. (Lea también: Este es el significado de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en Cali)



Compromiso con la tercera edad

De la Espriella denunció que el programa Colombia Mayor se encuentra desfinanciado, con un déficit de 3.2 billones de pesos. Según sus declaraciones, el gobierno anterior agotó los recursos de todo el año en el primer semestre. A pesar de esto, envió un mensaje de tranquilidad a los tres millones de beneficiarios, asegurando que los pagos se realizarán tras una reorganización del gasto público. “Les voy a cumplir, los pagos se harán. Solamente les pido una semana mientras ponemos la casa en orden, eliminamos el gasto innecesario y destinamos esos recursos a quienes más lo necesitan”.

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Además, ratificó su promesa de campaña de aumentar el subsidio a 400.000 pesos mensuales, enfatizando que bajo su mando a los abuelitos "no se les abandona".

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