Municipio de Prado

Lo que se sabe del asesinato de padre e hijo en Tolima: cayó uno de los señalados homicidas
Hernán López Navarro, de 62 años, y Hernán Felipe López, de 26, se encontraban al interior de una cabaña cuando fueron sorprendidos por un grupo de ladrones, que los atacó con armas cortopunzantes.
Tragedia en represa del Tolima: tres personas desaparecieron tras naufragio de una lancha
Los otros cinco ocupantes de la embarcación lograron sobrevivir, pese a que no llevaban chaleco salvavidas.