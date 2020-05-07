Municipio de Prado

En vivo
  • Terrible asesinato de padre e hijo en Prado, Tolima: así cayó uno de los señalados homicidas
    Hernán Felipe López y Hernán López Navarro, víctimas de homicidio -
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Lo que se sabe del asesinato de padre e hijo en Tolima: cayó uno de los señalados homicidas

    Hernán López Navarro, de 62 años, y Hernán Felipe López, de 26, se encontraban al interior de una cabaña cuando fueron sorprendidos por un grupo de ladrones, que los atacó con armas cortopunzantes.

  • Tragedia en represa del Tolima: tres personas desaparecieron tras naufragio de una lancha
    COLOMBIA

    Tragedia en represa del Tolima: tres personas desaparecieron tras naufragio de una lancha

    Los otros cinco ocupantes de la embarcación lograron sobrevivir, pese a que no llevaban chaleco salvavidas.

