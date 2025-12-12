Mindefensa se pronuncia sobre paro armado anunciado por el Eln: "Constreñimiento criminal"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció luego de que el grupo armado ilegal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciara que hará un "paro armado" por 72 horas en el país, desde el 14 de diciembre a las 6 de la mañana hasta el 17 a la misma hora, supuestamente, en protesta de la "intervención en nuestro país" del gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump.

"El cartel del narcotráfico y el terrorismo del Eln persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, mujeres, campesinos... en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal. Este grupo amenaza a Colombia, por ello hemos desplegado todas nuestras capacidades, y nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza", dijo en un video.

Sánchez añadió que hay recompensas para dar con la captura de varios miembros del Eln, como lo es alias Pablito, por quien se ofrecen hasta 5 mil millones de pesos con el fin de "ubicarlo, capturarlo, y llevarlo a la justicia". El funcionario invitó a la comunidad a suministrar información sobre su paradero, y a rechazar "este desafío criminal" del Eln. Asimismo, reiteró que la Fuerza Pública "estará en cada lugar, en cada montaña, en cada selva, cada río, en cada calle, para garantizar que este espacio de Navidad y Año Nuevo esté lleno de paz y seguridad".



El Eln, según El Espectador, tiene presencia en algunas zonas de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sus puntos más fuertes son Arauca, Chocó y Norte de Santander, por lo que han llegado hasta algunos puntos de Venezuela. En un comunicado, indicaron que el paro se llevará a cabo en las carreteras y ríos del país.



Las amenazas de Trump a Colombia

El comunicado del Eln se conoció en un contexto tenso para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pues recientemente el presidente Trump ha dicho que el país sería "el siguiente" en atacar después de Venezuela, donde dijo que iniciaría ataques por tierra pronto para seguir con la lucha contra el narcotráfico. "Va a meterse en grandes problemas si no espabila. Espero que esté escuchando", dijo, refiriéndose a Petro.



Luego le preguntaron si planea hablar pronto con Petro, lo cual Trump descartó, argumentando que el mandatario colombiano "ha sido bastante hostil con Estados Unidos", y que "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga (...) Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos".

El presidente Petro le respondió a su homologo estadounidense, y dijo lo siguiente en un consejo de ministros del pasado miércoles: “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, parece sus interlocutores lo engañan por completo"". El Presidente añadió que "son más de 1.446 combates en tierra contra las mafias, hechos por nuestra fuerza militar" en su gobierno.

No obstante, el gobierno Petro ha reiterado que invitó a Trump al país para que conozca como se "destruyen" los laboratorios de cocaína. La canciller Rosa Villvicencio informó que se había enviado una invitación formal con cifras relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, luego de que el Jefe de Estado escribiera lo siguiente en su cuenta de X: . "Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU."

La Casa Blanca, por su parte, afirmó en rueda de presna que no tenía conocimiento de una invitación por parte del Gobierno colombiano. "No he oído hablar de esa invitación. Dejaré que el presidente hable directamente sobre si la consideraría. Pero en cuanto a sus comentarios de ayer hacia el presidente Petro, ha estado diciendo cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia Estados Unidos, y al presidente no le gusta", aseguró Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca.

