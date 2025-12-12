En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mindefensa se pronuncia sobre paro armado anunciado por el Eln: "Constreñimiento criminal"

Mindefensa se pronuncia sobre paro armado anunciado por el Eln: "Constreñimiento criminal"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se han desplegado "todas las capacidades" del país "para neutralizar esta amenaza" por parte del Eln.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 12 de dic, 2025
Mindefensa se pronuncia sobre paro armado anunciado por el Eln
Colprensa / AFP

