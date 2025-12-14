En vivo
ENTRETENIMIENTO

Video | J Balvin recibió sorpresa de Valentina Ferrer y Río en Bogotá

La pareja y el hijo de J Balvin llegaron de sorpresa a El Campín en medio del concierto del paisa, quien pensaba que estaban en Estados Unidos.

Por: María Paula González
Actualizado: 14 de dic, 2025
J Balvin
Valentina Ferrer y Río llegaron de sorpresa a Bogotá -
fotos: Redes sociales

