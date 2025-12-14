Video | J Balvin recibió sorpresa de Valentina Ferrer y Río en Bogotá

El concierto de J Balvin en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, celebrado el 13 de diciembre, estaba destinado a ser un evento histórico por sí mismo: casi seis horas de música, un show inolvidable con un escenario 360° y una constelación de invitados de talla mundial. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche no vino de un colega musical, sino de su propia familia, en un giro emocionante que sacó varias lágrimas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Valentina Ferrer, pareja del artista, apareció inesperadamente en el escenario junto a su hijo Río, un momento de profundo significado, especialmente porque su presencia en Colombia se había descartado públicamente debido a estrictos impedimentos migratorios.

El primer gran concierto del ‘Niño de Medellín’ en El Campín fue bautizado, al igual que su presentación en su ciudad natal, como ‘Festibalvin’ y ‘Ciudad Primavera’. El público bogotano, que esperaba un evento de esta calidad desde hacía años, fue testigo de un show que empezó a las 8 de la noche con el tema ‘Blanco’ y se extendió por casi seis horas. Pero la preparación para este momento estuvo marcada por la tristeza de la ausencia familiar en la gira del colombiano.



¿Por qué Valentina Ferrer no estaba acompañando a J Balvin en sus conciertos en Colombia?

Días antes, la modelo argentina y el cantante colombiano habían compartido con sus seguidores la lamentable razón por la cual Valentina Ferrer no podría acompañar a José en sus importantes presentaciones en Colombia, incluyendo el masivo show en Medellín (29 de noviembre) y el de Bogotá.



Según lo anticipado por la pareja en redes sociales, Valentina Ferrer no había logrado obtener su green card (tarjeta de residencia permanente). Este documento migratorio esencial le imposibilitaba salir de los Estados Unidos. Esta situación generó gran pesar en la pareja, y el mismo J Balvin había expresado su tristeza por tener que vivir un concierto tan importante sin la compañía de su mujer y su hijo. En un video compartido, el artista lamentó: "Ese concierto sin la mujer no es lo mismo".



La aparición sorpresa de Valentina Ferrer

Mientras el show de J Balvin en El Campín se desarrollaba con la participación de invitados como Ed Sheeran, Nicky Jam, Jorge Barón, Feid, Arcángel, Zion y muchos más, el clímax emocional llegó con la aparición de la familia de José.



Justo en el momento en que el paisa se disponía a interpretar el tema musical que lleva el nombre de su hijo, Río, Valentina Ferrer irrumpió en el escenario. La modelo argentina no solo logró sortear el impedimento migratorio que la había mantenido confinada en EE. UU., sino que orquestó una visita totalmente secreta.

Publicidad

El artista colombiano se enteró de la presencia de su familia en el mismo escenario, pues él no estaba al tanto de que Ferrer aparecería en el concierto. De hecho, J Balvin reveló al público que la modelo le había mentido previamente, asegurándole que esa noche estaría en una fiesta con su hijo.

El pequeño Río acompañó a su padre sobre el escenario por primera vez, disfrazado, para añadir más encanto al momento, de Spider-Man. Esta reunión familiar inesperada y el debut escénico de Río conmovieron profundamente a los miles de asistentes al Campín.

Publicidad

Más allá de los éxitos como 'Mi gente' o 'Con altura', la aparición de Valentina Ferrer y Río se convirtió en la prueba de que, para el artista, la familia es el centro de su ‘Ciudad Primavera’, logrando un cierre emotivo que resonará por años. El concierto, que también fue un homenaje a la cultura colombiana y una reivindicación del artista con Bogotá,, culminó con este poderoso símbolo de unión.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.