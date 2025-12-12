En vivo
MUNDO  / Trump nuevamente habló de Colombia: dijo que ataques por tierra no serían solo en Venezuela

Trump nuevamente habló de Colombia: dijo que ataques por tierra no serían solo en Venezuela

"Hemos acabado con el 96% de la droga que entra por agua y ahora estaremos empezando por tierra y es mucho más fácil hacerlo", indicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 12 de dic, 2025
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Afp

