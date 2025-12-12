Trump nuevamente habló de Colombia: dijo que ataques por tierra no serían solo en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló nuevamente de Colombia, al decir que va a "detener" las fábricas de cocaína del país. Además, insistió en que los ataques por tierra que había anunciado previamente van a empezar a suceder pronto, ya que han "acabado" con la mayoría del narcotráfico que entra vía marítima, y que no solo serían en Venezuela.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Hemos acabado con el 96% de la droga que entra por agua y ahora estaremos empezando por tierra y es mucho más fácil hacerlo. Eso va a empezar a suceder y no vamos a permitir que esta gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias. ¿Alguna vez has visto a tu familia con el fentanilo o la cocaína? Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso, pero lo vamos a detener", aseguró Trump en rueda de prensa.

Añadió que "no se trata solo de ataques a tierra en Venezuela. Se trata de ataque contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo". Cabe resaltar que el miércoles pasado Trump habló de su homólogo colombiano Gustavo Petro, diciendo que él sería "el siguiente" en la lucha contra el narcotráfico. "Va a meterse en grandes problemas si no espabila. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente", afirmó.



Luego, cuando le preguntaron si planea hablar pronto con Petro, el mandatario estadounidense lo descartó, argumentando que el Jefe de Estado colombiano "ha sido bastante hostil con Estados Unidos", y que "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga (...) Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos".



Noticia en desarrollo...