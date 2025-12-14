En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. revela detalles sobre orden de incautación de buque petrolero frente a costas de Venezuela

EE. UU. revela detalles sobre orden de incautación de buque petrolero frente a costas de Venezuela

Además, el Gobierno norteamericano anunció nuevas sanciones contra tres familiares de Nicolás Maduro y seis navieras que trasladan crudo desde Venezuela.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
EE. UU. revela detalles sobre orden de incautación de buque petrolero frente a costas de Venezuela
Buque petrolero -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad