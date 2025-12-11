En vivo
SÉPTIMO DÍA  / Desgarrador relato de esposo de turista que murió haciendo buceo: "La hubieran podido salvar"

Desgarrador relato de esposo de turista que murió haciendo buceo: “La hubieran podido salvar”

Judy Milena Agredo, su esposo Alejandro Calambas y su hija de 11 años llegaron a Santa Marta a disfrutar de unas vacaciones y terminaron viviendo una tragedia por la que responsabilizan a una empresa que contrataron para una práctica de buceo.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 11 de dic, 2025
