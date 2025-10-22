En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lo que se sabe del asesinato de padre e hijo en Tolima: cayó uno de los señalados homicidas

Lo que se sabe del asesinato de padre e hijo en Tolima: cayó uno de los señalados homicidas

Hernán López Navarro, de 62 años, y Hernán Felipe López, de 26, se encontraban al interior de una cabaña cuando fueron sorprendidos por un grupo de ladrones, que los atacó con armas cortopunzantes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de oct, 2025
Terrible asesinato de padre e hijo en Prado, Tolima: así cayó uno de los señalados homicidas
Hernán Felipe López y Hernán López Navarro, víctimas de homicidio -
Redes sociales

