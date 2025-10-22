Lo que se sabe del asesinato de padre e hijo en Tolima: cayó uno de los señalados homicidas

En el municipio de Prado, departamento del Tolima, un terrible caso de doble homicidio tiene consternada a la comunidad, pues las víctimas mortales fueron un padre y su hijo, identificados como Hernán López Navarro, de 62 años, y Hernán Felipe López, de 26 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con primeras versiones sobre los hechos, ambos fueron víctimas de ladrones dentro de una cabaña. Padre e hijo alcanzaron a ser llevados a un centro asistencial para recibir atención médica, pero perdieron la vida, pues sufrieron varias con arma cortopunzante.

El coronel Alejandro Poveda, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía del Tolima, indicó que "en una cabaña, ubicada en la vereda Isla del Sol, sector de la represa Prado, en jurisdicción del municipio de Prado, se registró un lamentable hecho en el que resultan lesionados, con armas cortopunzantes, dos personas de sexo masculino, al parecer padre e hijo, quienes fueron trasladados de inmediato al centro asistencial del municipio, donde momentos después fallecen, debido a la gravedad de las heridas”.



El coronel, además, informó que un sospechoso fue capturado por estos hechos: “De manera oportuna, la reacción de la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad logró que se materializara la captura en flagrancia de un hombre, así como la recuperación de una lancha, la cual, al parecer, habría sido hurtada en el hecho. Las primeras hipótesis apuntan a que este caso estaría relacionado con un posible hurto. Sin embargo, los motivos y circunstancias son materia de investigación por parte de un equipo especial”.

Publicidad

El capturado, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio.



Algunas personas de la comunidad intentaron linchar al detenido, pero la Policía lo evitó y se lo llevaron a bordo de una patrulla. "Cójanlo", gritaban algunas personas.

Las autoridades investigan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los demás ladrones que terminaron con la vida de Hernán López Navarro y su hijo.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias