Gobierno autoriza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

En las últimas horas se conoció que el Gobierno nacional autorizó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, capo de la banda delincuencial La Inmaculada. El delincuente deberá comparecer a juicio ante las autoridades del país norteamericano por tres delitos relacionados con narcotráfico.

Los delitos por los que deberá responder Marín son los siguientes: cargo uno, concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; cargo dos, concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, y cargo tres, fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

Alias Pipe Tuluá se encuentra pagando una pena en Colombia de 30 años de prisión por 46 homicidios y actualmente se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá.