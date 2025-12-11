En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Gobierno autoriza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

Gobierno autoriza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

A Andrés Felipe Marín Silva, líder de la banda delincuencial La inmaculada, deberá responder ante las autoridades norteamericanas por tres delitos relaciondos con tráfico de estupefacientes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de dic, 2025
