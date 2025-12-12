En vivo
Cabezote Los Informantes
LOS INFORMANTES

Impresionante tamaño de ave del terror que habitó Colombia: ¿dónde y cómo lo descubrieron?

Hace 13 millones de años, la Tatacoa fue casa de un superdepredador de 3 metros de altura. Un fósil hallado por un campesino reescribe la paleontología colombiana, confirmando que el ave del terror dominó la tierra en Sudamérica.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 12 de dic, 2025
