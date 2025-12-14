'Festibalvin': Todos los invitados de J Balvin en su primer concierto en El Campín

El concierto Ciudad Primavera de J Balvin en Bogotá no fue solo el debut del artista paisa en el estadio El Campín, también una celebración del reguetón con una extensa lista de invitados que transformaron el show en una especie de festival que el mismo paisa llamó: 'Festibalvin'. Durante casi seis horas, el escenario 360° se convirtió en punto de encuentro para distintas generaciones y artistas del género.



¿Quiénes fueron todos los invitados al concierto de J Balvin en Bogotá?

Antes de que aparecieran las grandes figuras internacionales, J Balvin decidió abrirle espacio a artistas que conectan directamente con la historia urbana de la capital. Dragon y Caballero, Jiggy Drama y Blindaje 10 fueron los primeros en subir al escenario, provocando una ola de nostalgia entre el público.

Uno de los primeros momentos simbólicos del concierto llegó con la aparición de Jorge Barón, una figura ajena al reguetón pero esencial en la historia del entretenimiento colombiano. El presentador de El Show de las Estrellas recordó los primeros pasos de Balvin en la televisión nacional y selló el encuentro con su tradicional “patadita de la buena suerte”.

A partir de ese punto, el desfile de invitados se volvió constante. Reykon, Jory Boy y Nio García tomaron el escenario para representar distintas etapas del reguetón comercial que dominó la escena latina durante la década pasada. Cada aparición reforzó la idea de un concierto que no buscaba centrarse únicamente en la figura de J Balvin, sino en el género como un relato colectivo.



Uno de los invitados más significativos de la noche fue Zion. El artista puertorriqueño, quien recientemente atravesó un delicado estado de salud tras un accidente, fue presentado por Balvin como un “milagro de vida”. Su participación tuvo una carga emocional evidente y fue recibida con una ovación que trascendió lo musical.



La lista de invitados continuó creciendo con la llegada de De La Ghetto, DJ Luian y Cosculluela, figuras clave en la expansión del reguetón a nivel internacional. Uno de los momentos más comentados de la noche fue protagonizado por Lenny Tavárez y Justin Quiles. Además de su presentación musical, ambos artistas subieron al escenario a una fanática del público y le dedicaron una interpretación cargada de sensualidad, que desató gritos y aplausos.

Arcángel fue otro de los invitados que dejó huella. Con varios de sus temas más conocidos, el puertorriqueño reafirmó su estatus como referente del género y conectó con una audiencia que coreó cada canción. Sin embargo, el punto de mayor euforia llegó con la aparición de Nicky Jam y su reencuentro con J Balvin, después de años sin compartir escenario. El artista interpretó éxitos como 'El amante' y 'Voy a beber' y, además, aprovechó su paso por Bogotá para anunciar un concierto en la capital en 2026.

Hacia el cierre, Feid pintó el estadio de verde con su estética característica. Su entrada, a bordo de una chiva rumbera y acompañado de un ambiente navideño, aportó uno de los momentos más visuales del show. Como gesto simbólico, dejó en el escenario un árbol de Navidad, reforzando la idea de Ciudad Primavera como un espacio de celebración permanente.

La gran sorpresa internacional de la noche fue Ed Sheeran. El artista británico, quien se presentará en Bogotá el próximo año, apareció para interpretar 'Perfect' y 'Shape of You', generando un contraste inesperado pero efectivo con el sonido urbano predominante.

En conjunto, los invitados de 'Ciudad Primavera' no fueron simples acompañantes. Cada aparición construyó un relato sobre el pasado, presente y futuro del reguetón, posicionando el concierto de Bogotá como uno de los más ambiciosos de la carrera de J Balvin y consolidando a El Campín como escenario de encuentros históricos para la música urbana.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL