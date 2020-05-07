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Noticias Caracol  / Municipio de Purificación

Municipio de Purificación

  • Hombre resultó en UCI tras reto de tomarse botella de licor en pocos segundos: ¿por qué es riesgoso?
    Experto explicó por qué este tipo de retos pueden ser mortales -
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Hombre resultó en UCI tras reto de tomarse botella de licor en pocos segundos: ¿por qué es riesgoso?

    En un video que se ha compartido a través de redes sociales se ve el momento cuando el hombre abrió la botella de alcohol, mientras los hombres que estaban sentados en la mesa de un bar le decían que “si para, pierde”.

  • Condenan a mujer por permitir que abusaran de su hija, una niña de 13 años
    "La madre de la víctima permitió que el abuso se diera en su propia casa", dijo la Fiscalía sobre la menor violada -
    Colprensa
    COLOMBIA

    Condenan a mujer por permitir que abusaran de su hija, una niña de 13 años

    La pequeña no solo fue agredida sexualmente por un vecino, sino violada por otra persona y su hermanastro, hechos por los que quedó embarazada.

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