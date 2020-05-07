Municipio de Purificación

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Hombre resultó en UCI tras reto de tomarse botella de licor en pocos segundos: ¿por qué es riesgoso?
En un video que se ha compartido a través de redes sociales se ve el momento cuando el hombre abrió la botella de alcohol, mientras los hombres que estaban sentados en la mesa de un bar le decían que “si para, pierde”.
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Condenan a mujer por permitir que abusaran de su hija, una niña de 13 años
La pequeña no solo fue agredida sexualmente por un vecino, sino violada por otra persona y su hermanastro, hechos por los que quedó embarazada.