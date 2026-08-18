Hombre estuvo muerto una hora y al 'regresar' contó lo que vio: "No había completado mi misión"

La vida de Eduardo, cuyo usuario en redes sociales es @fenix_eduardomj, cambió por completo cuando aparentemente se había terminado. A los 34 años, su corazón se detuvo y los médicos no tenían muchas esperanzas para él; sin embargo, una hora más tarde estaba de regreso y con una historia que ahora se hace viral. Durante esos 60 minutos, según su testimonio, tuvo experiencias que los llevaron a reflexionar.

A través de un extenso video en sus redes sociales, Eduardo compartió su testimonio. "En febrero del año pasado, 2025, con 34 años, se me paró el corazón durante una hora", empezó contando el hombre español en un video que ya ha capturado gran atención en el mundo digital.



¿Qué fue lo que le ocurrió?

Tras un año y medio de esta experiencia sobrenatural que él calificó como "cercana a la muerte", aseguró que finalmente ha entendido por qué tuvo que pasar por eso y la reflexión que ahora quiere compartir con el mundo. En primera medida, contó que siempre fue una persona sana y que le gustaba jugar tenis. "Esta historia no es solo para mí, también es para ti".

Precisamente, fue después de un juego de tenis que empezó a sentirse mal y decidió ir a urgencias. Eduardo detalló que al llegar al hospital se sentía peor y cuando llegó a la camilla su corazón se detuvo luego de sufrir tres paros cardíacos, a lo largo de ese tiempo los médicos hicieron lo imposible por reanimarlo. "Desperté al día siguiente en la UCI y ahí empecé a recordar lo que había visto en el más allá".



Eduardo procedió a contar con detalle las dos experiencias más significativas que, según él, vivió mientras su corazón estuvo detenido. "Estuve con mi abuelo, él falleció hace 20 años" y agregó que también estuvo en un juzgado en el que "me decían que no me podía quedar allí, que tenía que volver porque no había completado mi misión". Aseguró que está seguro que nada de lo que pasó fue un sueño, pues recuerda todo con mucha claridad.



Publicidad

Por otro lado, el hombre de ahora 35 años también detalló que otra experiencia que tuvo fue ver desde el cielo la ambulancia en la que lo trasladaron, incluidos los carros de policías que la acompañaban en el camino. "Yo estaba inconsciente dentro de la ambulancia. En el traslado de un hospital a otro se me paró el corazón y ahí es cuando el alma, el espíritu o la conciencia sale de tu cuerpo y te puedes ver".

Esta última experiencia fue la que le confirmó que había vivido algo sobrenatural, pues no había otra manera en la que él supiera que fue trasladado de un hospital a otro mientras estaba inconsciente y que, además, describiera con claridad el trayecto y los carros que lo acompañaban. Para él, un ingeniero científico, esta fue la confirmación de que "hay algo más allá".

Publicidad

Eduardo destacó que no cree que volvió a la vida por ser un hombre sano y fuerte, sino porque "tenía que volver". Agregó que el para qué de todo esto, según logró comprender, se debía a que "llevaba cinco años sin hacer lo que realmente yo quería" que, según descubrió años atrás, se trataba de continuar con el legado de Félix Rodríguez de la Fuente, un reconocido divulgador español de la naturaleza.

La vergüenza lo llevó a ignorar ese propósito por años y ahora cree que lo que vivió fue un llamado de atención celestial para que reconociera su camino. Desde entonces, se dedicó a la creación del 'Proyecto Fénix', una iniciativa con la que pretende continuar con ese legado, enseñando al ser humano a ser feliz para así cuidar del medio ambiente y los animales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co