Así fue la participación del mago Juan Tamariz en el Festival Internacional del Humor en Colombia

El mago español Juan Tamariz, fallecido este martes a los 83 años, fue una de las figuras más influyentes de la magia mundial, premiado en su país y otras naciones, especialmente por sus aportaciones a los trucos de magia y a la teoría del ilusionismo, una maestría que compaginaba con un característico sentido del humor.

"Lo que hace que me apasione la magia es que tiene algo de jazzística: a veces sé cómo acaba y otras veces no, porque decide coger su propio camino y, en ese caso, hay que crear sobre la marcha. Cada día es distinto y nunca sé lo que voy a hacer", según dijo en una ocasión. Nació en Madrid el 18 de octubre de 1942, aunque su familia paterna era de la localidad sureña de Écija (provincia de Sevilla), donde fue años más tarde reconocido como hijo adoptivo.

Comenzó en la magia durante la infancia. Cursó cuatro años de Ciencias Físicas mientras actuaba en festivales y en televisión como mago. Además, estudió dirección de cine, su otra pasión, según confesó, y llegó a dirigir algunos cortometrajes. En 1961 entró en la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) y en 1962 consiguió el segundo premio del Congreso Mágico Nacional de magia humorística y el tercer premio de cartomagia.



Desde entonces se fueron sucediendo los premios, como el As de Cartomagia de 1968, el Segundo Premio de cartomagia del Congreso Mundial de 1970 y el Gran Premio en el Congreso Nacional de 1972. En 1973 maravilló a la profesión en el Congreso Mundial de París, donde fue Campeón del Mundo de cartomagia con un espectáculo que luego se conocería como el 'Número de París'. En esta década se hizo popular en Televisión Española por sus números cómicos de magia e ilusionismo. Su éxito televisivo llegó con el programa 'Tatatachán' y por sus actuaciones en el famosos programa de 'Un, dos, tres…' de Televisión Española.



Juan Tamariz en el Festival Internacional del Humor en Colombia

A partir de entonces se dedicó a participar en festivales de magia con nuevos números y a impartir clases en su propia academia. Uno de sus espectáculos más famoso fue 'Magia Potagia', que se convirtió en un clásico de su repertorio, en el que mezclaba humor y misterio. Uno de los lugares recurrentes para el mago fue Colombia, en donde participaba a menudo en el Festival Internacional del Humor.



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Durante los decenios siguientes combinó giras de conferencias para los magos de Europa y América con charlas culturales sobre historia de la magia para el gran público y con actuaciones en directo y en televisión de numerosos países. Además, su presencia fue habitual en espacios de entretenimiento en las televisiones españolas, donde incluso tuvo programas como 'Nada por aquí...' (canal Cuatro), y fue colaborador de 'Por arte de magia' (Antena 3).

Como estudioso de la magia, escribió libros técnicos para magos y la enciclopédica 'La increíble historia de la magia'. En 2013 recogió el Premio Masters Fellowship, el galardón de mayor rango del mundo de la magia, que otorga anualmente la Academia de Artes Mágicas de Hollywood (EE. UU.).

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Con anterioridad había sido reconocido también con la Mandrake de Oro en París (1991), el Gran Premio de Magia Profesional en Washington (1993) y el Mago del Año de la Academia de Artes Mágicas de Los Ángeles (EE. UU.). En febrero de 2019, en el IX Festival Internacional de Magia de Madrid, la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, le entregó el premio a la Trayectoria Mágica.