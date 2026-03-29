Hombre resultó en UCI tras reto de tomarse botella de licor en pocos segundos: ¿por qué es riesgoso?

Un grave hecho ocurrió en los últimos días en el municipio de Purificación, departamento del Tolima, luego de que un hombre terminara internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) luego de beberse una botella de licor, al parecer, porque un grupo de hombres le ofrecieron dinero por hacerlo.



En un video que se ha compartido a través de redes sociales se ve el momento cuando el hombre abrió la botella de alcohol, mientras los hombres que estaban sentados en la mesa de un bar le decían que “si para, pierde”.

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En medio de las risas de los sujetos que le habrían puesto el reto, le seguían diciendo que si paraba de beber el licor iba a perder el dinero que le ofrecieron por hacerlo.

Durante la ingesta del licor, el joven comenzó a mover las manos y a jalarse la camiseta, como si estuviera sintiendo dolor. Segundos después, el hombre dejó la botella vacía sobre la mesa y en sus gestos se notaba incomodidad.



Minutos después de beberse la botella de licor, el joven se desplomó, fue llevado a un centro médico y actualmente se encuentra en una UCI.



#​PELIGRO. Joven en el Purificación, Tolima, se debate entre la vida y la muerte en una UCI tras aceptar el reto de beberse una botella de licor completa por una recompensa económica. El deterioro de su salud fue fulminante tras el consumo extremo y pone en alerta a autoridades. pic.twitter.com/I52HLYFVbt — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 29, 2026

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Riesgos de combinar tragos y tomarlos en pocos segundos

Este caso hizo recordar en redes sociales al de la joven María José Ardila, de 23 años, quien murió luego de consumir una peligrosa cantidad de licor en un bar de Cali. La prueba que llevó a cabo la mujer consistía en ingerir grandes cantidades de alcohol en muy poco tiempo, siguiendo una secuencia extrema que incluye tomar shots, cerveza sin parar y hasta ocho tragos diferentes con pitillo, todo a cambio de premios como dinero en efectivo o bebidas gratis.

Aunque se percibe como un juego inofensivo, esta práctica implica un riesgo extremo, ya que la ingesta rápida de alcohol puede desencadenar intoxicaciones graves, pérdida de la conciencia y consecuencias mortales como broncoaspiración o paro respiratorio. María José falleció luego de aceptar el reto en una discoteca: perdió el conocimiento, vomitó mientras estaba inconsciente y permaneció varios minutos sin recibir oxígeno, lo que le ocasionó un daño cerebral irreversible. La ausencia de protocolos de emergencia y de atención médica adecuada en el lugar contribuyó a que la situación se agravara.

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El toxicólogo Miguel Tolosa habló en Noticias Caracol sobre lo peligroso que puede ser llevar a cabo este tipo de retos con licor: “No tiene ningún sentido, justificación ni raciocinio este tipo de retos. Es una práctica potencialmente mortal. No es la primera persona a la que le pasa eso. En el Hospital Infantil de San José hemos tenido muchos casos asociados a diferentes retos y al consumo de alcohol”.

Agregó el médico que “el alcohol es la sustancia que más mata en el mundo, la sustancia psicoactiva que más produce fallecimientos por distintas causas y una es esta. El solo proponer el reto es un riesgo y más aún si no se cuenta con un equipo de emergencia. Es inaceptable”.

Sobre la combinación de diferentes tipos de licor, el toxicólogo comentó que “cada trago viene con una concentración definida de alcohol. La OMS establece como una bebida estándar a aquella que contenga 14 grados, como una cerveza o un trago de whisky, pero cuando tomamos shots pequeños, con alta concentración de licor, el cuerpo genera una serie de picos de alcohol que hace que llegue rápidamente al cerebro y produce somnolencia, alteración de la consciencia y pérdida de la coordinación. A su vez, genera pérdida de reflejos protectores. A una persona borracha le es más difícil defenderse en situaciones como el vómito, que es una respuesta natural que tenemos ante una intoxicación, pero el alcohol hace que ese reflejo sea mucho más débil”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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