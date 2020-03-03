Noticias Caracol Municipio de San Carlos
Municipio de San Carlos
-
Grave accidente en la vía Granada-San Carlos de bus que rodó 100 metros por una ladera
El hecho se produjo en la tarde del jueves cuando el microbús cubría la ruta Medellín-San Carlos. Una volqueta habría sido el vehículo que provocó el grave accidente.
-
Esta es la historia del último afectado por minas en San Carlos
Caminando las calles de su pueblo San Carlos, en Antioquia, Fabián Olaya, un hombre enamorado de la vida y de su localidad, recuerda el momento en que se sintió morir al pisar una mina antipersona.