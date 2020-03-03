Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-ZELENSKI
VALERIA AFANADOR
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
ALFREDO SAADE
RICHARD RÍOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de San Carlos

Municipio de San Carlos

  • Grave accidente en la vía Granada-San Carlos, Antioquia, de bus que rodó 100 metros por una ladera
    Autoridades del municipio de Granada atendieron el accidente de tránsito.
    Alcaldía de Granada
    COLOMBIA

    Grave accidente en la vía Granada-San Carlos de bus que rodó 100 metros por una ladera

    El hecho se produjo en la tarde del jueves cuando el microbús cubría la ruta Medellín-San Carlos. Una volqueta habría sido el vehículo que provocó el grave accidente.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Esta es la historia del último afectado por minas en San Carlos

    Caminando las calles de su pueblo San Carlos, en Antioquia, Fabián Olaya, un hombre enamorado de la vida y de su localidad, recuerda el momento en que se sintió morir al pisar una mina antipersona.