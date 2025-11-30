En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Lluvias en Bogotá hoy EN VIVO: estas son las zonas donde hay inundaciones y se complica movilidad

Lluvias en Bogotá hoy EN VIVO: estas son las zonas donde hay inundaciones y se complica movilidad

Las autoridades han reportado varias vías inundadas debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas. Además, en el municipio de La Calera se presentó una fuerte granizada.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de nov, 2025
