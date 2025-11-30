Lluvias en Bogotá hoy EN VIVO: estas son las zonas donde hay inundaciones y se complica movilidad

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Las autoridades han reportado varias vías inundadas que complican la movilidad durante la tarde de este domingo 30 de noviembre, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad. Además, en el municipio de La Calera se presentó una fuerte granizada captada en redes sociales, que también complicó el tráfico en el corredor de salida de la capital.
Este es el minuto a minuto de las lluvias que se presentan este domingo en Bogotá:
Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento en la localidad de Usaquén, en la Calle 187C con Carrera 7. Además, se presenta otra inundación en la localidad de Usme, en la intersección de la Av. Boyacá con Av. Caracas, y las autoridades ya hacen labores de drenaje.
Publicidad
De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de:
"Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución", indica Bogotá Tránsito.