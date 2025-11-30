Lluvias en Bogotá hoy EN VIVO: estas son las zonas donde hay inundaciones y se complica movilidad

Las autoridades han reportado varias vías inundadas que complican la movilidad durante la tarde de este domingo 30 de noviembre, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad. Además, en el municipio de La Calera se presentó una fuerte granizada captada en redes sociales, que también complicó el tráfico en el corredor de salida de la capital.

Este es el minuto a minuto de las lluvias que se presentan este domingo en Bogotá:

4:40: Encharcamientos en Usaquén y Chapinero

Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento en la localidad de Usaquén, en la Calle 187C con Carrera 7. Además, se presenta otra inundación en la localidad de Usme, en la intersección de la Av. Boyacá con Av. Caracas, y las autoridades ya hacen labores de drenaje.



Lluvias este domingo en Bogotá. Redes sociales

4:20 p. m.: zonas donde está lloviendo

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de:



Usaquén

Barrios Unidos

Chapinero

Santa Fe

La Candelaria

Antonio Nariño

Los Mártires

Usme

San Cristóbal

"Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución", indica Bogotá Tránsito.