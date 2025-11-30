Un mes del homicidio de Jaime Esteban Moreno: ¿en qué va la investigación?

Hoy se cumple exactamente un mes de la trágica muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que fue brutalmente asesinado tras una golpiza.



Los hechos, que conmocionaron al país, ocurrieron durante la noche de Halloween, después de que el joven saliera de una fiesta de disfraces. En medio de la conmemoración de esta dolorosa fecha, sus familiares y amigos realizarán una misa para recordarlo.



¿Cómo avanza el caso de Jaime Esteban Moreno?

Mientras la familia busca consuelo en la memoria de Jaime Esteban Moreno, la investigación judicial avanza y se concentra en los dos jóvenes que ya se encuentran detenidos, Juan Carlos Suárez y Ricardo González. Sin embargo, el caso recientemente ha dado un giro judicial, pues uno de los implicados está buscando activamente un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Hace exactamente un mes, Jaime Esteban Moreno, de tan solo 20 años, se debatía entre la vida y la muerte. El ataque se produjo a la salida de un bar, identificado en el reporte como Before, donde fue atacado a golpes por dos jóvenes sin razón aparente.

Los videos de seguridad, que se han convertido en la pieza clave del proceso, muestran la secuencia del brutal asalto. En un primer momento, las imágenes revelan a un hombre con el rostro pintado de rojo (Juan Carlos Suárez Ortiz) propinándole golpes a Jaime Esteban. Segundos después, la escena se complica con la aparición de un segundo agresor (Ricardo González). Este otro joven, vestido de negro y portando orejas de conejo, se sumó al ataque contra el estudiante, una golpiza que finalmente le costó la vida.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso estuvo marcado por una persecución previa, un ataque conjunto y el aprovechamiento de la confusión, factores que permitieron a los agresores obtener ventaja numérica. Por estos hechos, los atacantes están siendo juzgados y enfrentan agravantes en el delito.



No obstante, el foco de atención se ha centrado en el ámbito judicial, específicamente en la defensa de Juan Carlos Ortiz, quien busca una negociación con la Fiscalía. Esta negociación consiste en un preacuerdo donde el implicado aceptaría el delito de homicidio doloso agravado a cambio de obtener una rebaja de su pena.

El proceso de este preacuerdo es complejo y requiere varias etapas de validación, pero de ser posible el acusado podría recibir hasta el 50 porciento de la rebaja de su pena. La Fiscalía General de la Nación deberá primero establecer si acepta los términos propuestos en dicho preacuerdo y, de ser aceptados por el ente acusador, la negociación debe ser avalada y revisada por un juez de la República.

La familia de la victima, por medio de su abogado, se pronunció sobre la posibilidad de este preacuerdo. El abogado de las víctimas, Camilo Rincón, afirmó que los familiares no están impulsados por el rencor, pero exigen efirmeza en los términos de la negociación. "Esperamos y confiamos plenamente en la Fiscalía General de la Nación en que si ese preacuerdo se llega a presentar formalmente la fiscalía tendrá unas pautas muy sólidas, sí, que permitirían por supuesto ese beneficio que estaría buscando Juan Carlos Suárez Ortiz sin que se pierda de vista una verdadera justicia implacable sobre los hechos que todo el país conoce" manifestó en una entrevista con Noticias Caracol en vivo.

Aunque los dos hombres son hasta ahora los únicos capturados, la defensa de la familia Moreno considera que la investigación debería ampliarse para determinar la responsabilidad de una tercera persona.

Según lo que afirmó el abogado de la familia, se debería investigar la participación de Paola Fernández, mujer que portaba un disfraz azul durante los hechos y se observa en las imágenes. "El país ha conocido los videos de los hechos donde participó Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro y la señora Paola Fernández".

El abogado aseguró que la mujer aparece en diferentes etapas del video, y por lo tanto, "la Fiscalía deberá establecer en su saber y entender esa participación".

Desde el momento de la tragedia, la familia de Jaime Esteban Moreno ha exigido celeridad y rigor a las autoridades para garantizar que este caso no quede en la impunidad. El padre de la víctima, Jaime Alberto Moreno, ha manifestado públicamente su posición frente al desarrollo del proceso."Lo único que esperamos es las medidas intramurales para los detenidos, que no observemos una posibilidad, la más mínima, de que ellos evadan a la justicia".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL