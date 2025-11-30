En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Un mes del homicidio de Jaime Esteban Moreno: ¿en qué va la investigación?

Un mes del homicidio de Jaime Esteban Moreno: ¿en qué va la investigación?

A un mes del asesinato de Jaime Esteban Moreno, la justicia analiza un preacuerdo solicitado por uno de los detenidos, mientras la familia pide celeridad en el proceso. Todo lo que debe saber.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Un mes del homicidio de Jaime Esteban Moreno: ¿en qué va la investigación?

Publicidad

Publicidad

Publicidad