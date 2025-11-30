En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Videos | Fuerte granizada en La Calera: varias vías resultaron inundadas

Videos | Fuerte granizada en La Calera: varias vías resultaron inundadas

Habitantes del municipio de La Calera, Cundinamarca, registraron esta tarde una fuerte granizada que provocó inundaciones en varias vías del municipio. Estas son las imágenes.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 30 de nov, 2025
La granizada dejó los campos verdes cubiertos de hielo -
Cortesía

