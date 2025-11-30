Videos | Fuerte granizada en La Calera: varias vías resultaron inundadas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En las últimas horas, una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de La Calera y provocó intensas inundaciones en distintos sectores del municipio. El fenómeno climático tomó fuerza en cuestión de minutos, dejando varias calles totalmente cubiertas por el hielo.
Videos captados por ciudadanos muestran la magnitud del evento, en las imágenes se ve cómo el agua ingresa a locales comerciales en los que las personas buscaron refugio, así como extensas capas blancas de hielo sobre los campos verdes del municipio.
De acuerdo con lo informado por la periodista Mayra Tenorio a Noticias Caracol EN VIVO, Las precipitaciones generaron acumulación de agua en vías principales, mientras comerciantes y residentes resultaron afectados e intentaron protegerse de la emergencia.
#Atención | Habitantes de La Calera, Cundinamarca, registraron la fuerte granizada que cayó esta tarde en la zona. Varias vías resultaron inundadas.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 30, 2025
Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/ghZ7Q4Q2iI
Noticia en desarrollo
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL