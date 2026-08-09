Bebé de 20 meses murió en Bogotá tras ser víctima de presunto abuso sexual y violencia física

El bebé Noha Iván Rojas, de tan solo 20 meses de vida, llegó cargado por su madre y su abuela al centro de salud de Anolaima (Cundinamarca) en un alarmante estado de salud y evidentes marcas de violencia el pasado jueves 6 de agosto. Con su vida peligrando por lo delicado que estaba, el personal médico evidenció que el pequeño habría sido víctima de presunto abuso sexual y violencia física, según las lesiones que tenía su cuerpo. El principal sospechoso de estos delitos fue capturado por las autoridades en las últimas horas.

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El caso fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. De acuerdo con la versión oficial, Noha Iván Rojas Colorado tuvo que ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá por la gravedad de su condición. El equipo interdisciplinario que lo atendió evidenció trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo. Los signos apuntaban a una alta probabilidad de que Noha habría sido víctima de un presunto caso de abuso sexual y violencia física.

Luego fue enviado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) de Bogotá. A pesar de los intentos para salvarle la vida por parte de todos los equipos que lo tuvieron a su cargo, Noha murió en la madrugada del sábado. El general (r) Luis Navarro, secretario de Seguridad de Cundinamarca, señaló que una vez se conoció el caso, la Policía del departamento inició las actuaciones correspondientes. En el vecindario se adelantaron entrevistas a familiares y se verificaron las cámaras de seguridad, mientras que se dio apertura a la noticia criminal.



Por este hecho fue capturado Juan Moreno Pinzón, quien es padrastro de Noha y ahora es señalado como el presunto agresor. La captura se dio por el delito de homicidio agravado, en relación con los hechos ocurridos el pasado jueves. El ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado. Conforme avance el proceso del capturado, avanzará la investigación del ente judicial para conocer si solo se le imputará este delito o si se agregarán más cargos en las próximas audiencias.



“He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones. Cuidar a los niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos: del hogar, de los colegios y de las instituciones”, declaró Rey.

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María Paula Rodríguez Rozo

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