Ideam alerta por ola de calor que afectará varias regiones de Colombia: riesgo de incendios

Las temperaturas elevadas seguirán en aumento en buena parte del territorio colombiano durante los primeros días de agosto de 2026. Así lo informó un monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que alertó que varias estaciones meteorológicas han registrado máximas superiores a los valores de referencia establecidos para este mes con base en los "valores climatológicos de referencia 1991-2020 para el mes de agosto". Para la entidad, esta situación reúne condiciones compatibles con una ola de calor de carácter meteorológico en diferentes zonas del país.

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El organismo explicó que los incrementos no se concentran en un único departamento. Por el contrario, las mediciones muestran una distribución amplia que incluye municipios de las regiones Caribe, Orinoquía, Andina y Pacífica, además de sectores del nororiente colombiano. Uno de los sectores donde el comportamiento ha sido más evidente es la región Caribe. Allí se han registrado temperaturas elevadas en municipios como Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Manaure, Soledad y Corozal. Las condiciones también se han presentado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ideam señaló que la persistencia del calor también ha sido significativa en el valle del Magdalena Medio y en departamentos del nororiente. En Santander aparecen reportes de Barrancabermeja, Lebrija, El Palmar, Guadalupe y Zapatoca, mientras que en Norte de Santander se identificaron condiciones similares en Ocaña, Ábrego, Salazar y Cúcuta. En la Orinoquía, los municipios de Arauca y Paz de Ariporo también hacen parte de las zonas donde se ha mantenido el aumento de las temperaturas máximas.



61 estaciones registraron aumentos de temperatura en regiones de Colombia

El análisis efectuado por el Ideam incluyó 119 estaciones meteorológicas. De ese total, 61 presentaron aumentos consecutivos de la temperatura máxima frente a los valores climatológicos utilizados como referencia para agosto. Los registros corresponden a estaciones ubicadas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca. En la región Andina, el comportamiento también ha sido identificado en diferentes municipios. Antioquia presenta registros en Medellín, Rionegro, Caldas, La Unión, Urrao y Fredonia. En Boyacá, las mediciones incluyen Tunja, Boavita, Buenavista, Santa Sofía, Chita y Paipa.



Caldas, por su parte, registra condiciones cálidas en Anserma y Samaná. En Tolima se han observado aumentos sostenidos de las temperaturas máximas en Ambalema, San Antonio, Santa Isabel y Villahermosa. El Ideam también reportó incrementos en municipios como Mosquera, Pasca, Soacha y Fúquene. En la región Pacífica, las mediciones muestran condiciones cálidas en municipios de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Entre ellos aparecen Bolívar, Cajibío, San Sebastián, Taminango, Túquerres, Samaniego y Tuluá. Y existe una señal de calentamiento que se ha mantenido durante la primera semana de agosto. Según el organismo, las condiciones más relevantes se concentran en departamentos como Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Casanare y Tolima.



¿Qué temperaturas se esperan en los próximos días de agosto?

El pronóstico meteorológico de la entidad apunta a que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en diferentes sectores del país. La previsión señala que los mayores registros se concentrarán principalmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. En estas zonas, las temperaturas máximas podrían ubicarse, en promedio, entre los 31 °C y los 38 °C. Valledupar aparece como uno de los puntos con mayor temperatura prevista, con máximas cercanas a los 38 °C. Para Cúcuta se esperan registros de hasta 37 °C, mientras que Neiva podría alcanzar los 36 °C. Riohacha también tendría máximas próximas a los 36 °C y Montería podría llegar a los 35 °C.



"La evolución del periodo muestra que las alertas rojas tuvieron una participación importante durante los días de mayor afectación, reflejando un incremento del riesgo asociado a la persistencia de tiempo seco y altas temperaturas", indicó el Ideam. Además, la humedad presente en el ambiente puede hacer que las personas perciban un calor superior al indicado por la temperatura del aire. Por esta razón, la entidad advierte que la combinación entre temperaturas altas y humedad puede aumentar el riesgo de estrés térmico, principalmente durante las horas de la tarde, cuando suelen presentarse algunos de los valores máximos del día. El organismo mantiene especial atención sobre las regiones donde los modelos meteorológicos proyectan una continuidad de las condiciones cálidas. Entre ellas están el Caribe, sectores del Magdalena Medio, la Orinoquía y el sur de la Amazonía.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co