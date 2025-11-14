En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 14 de noviembre: números ganadores

Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 14 de noviembre: números ganadores

El sorteo de la Lotería de Santander de este viernes entregará un premio mayor de $6.000 millones a los jugadores que confiaron en su suerte. Vea los ganadores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de nov, 2025
Resultados Lotería de Santander: premios del último sorteo del viernes 14 de noviembre
Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 14 de noviembre. -
Lotería de Santander

