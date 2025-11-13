Latin Grammy 2025 EN VIVO hoy, 13 de noviembre: estos son todos los ganadores de la noche

La edición número 26 de los Latin Grammy se realiza hoy, jueves 13 de noviembre y es una de las citas más esperadas por la industria musical en español. El evento tiene lugar en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, y reúne a artistas, productores y figuras del entretenimiento que competirán por los reconocimientos más importantes del año, incluyendo una gran representación de varios artistas colombianos.

¿Dónde seguir la gala de los Latin Grammy desde Colombia?

El público colombiano cuenta con varias señales para acceder a la transmisión:



Ditu (Caracol Televisión): previa desde las 4:00 p. m.

previa desde las 4:00 p. m. TNT y HBO Max: inicia a las 7:00 p. m.

inicia a las 7:00 p. m. Gala principal: a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia)

En el caso de Ditu, habrá una cobertura inicial enfocada en los artistas colombianos, dirigida por Carolina Cruz y Doble U, quienes también estarán presentes en el cierre con un especial que recopilará los momentos más comentados de la noche.



La participación de colombianos en los Latin Grammy

Maluma debuta esta noche como uno de los anfitriones de la gala principal, en compañía de la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. En escenario, Karol G también se prepara para interpretar canciones de su proyecto más reciente, Tropicoqueta, que mezcla ritmos tropicales y urbanos.

También está confirmada la participación de Morat, además de intervenciones de Silvestre Dangond y Fariana, quienes presentarán algunas categorías durante la transmisión.



Colombianos nominados en los Latin Grammy 2025

El país cuenta con representantes en varias categorías:



Shakira: Mejor Canción Pop con Soltera.

Mejor Canción Pop con Soltera. Maluma: Mejor Canción Urbana por Cosas Pendientes y Mejor Canción Regional Mexicana en colaboración con Carín León.

Mejor Canción Urbana por Cosas Pendientes y Mejor Canción Regional Mexicana en colaboración con Carín León. Fariana: Mejor Álbum de Música Urbana por Underwater.

Mejor Álbum de Música Urbana por Underwater. Ela Minus: Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina con QQQQ.

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina con QQQQ. Fonseca: dos nominaciones en categorías tropicales.

dos nominaciones en categorías tropicales. Categoría Cumbia/Vallenato: aparecen Karen Lizarazo, Los Cumbia Stars, Peter Manjarrés & Luis José Villa, Checo Acosta y Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella.

Karol G figura en otras categorías con 'Si Antes Te Hubiera Conocido', canción que también cuenta con la participación del productor Andrés Jael Correa Ríos. Por su parte, Andrés Cepeda compite con ‘Bogotá’, nominada a Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Álbum Pop Tradicional.



