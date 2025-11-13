Latin Grammy 2025 EN VIVO hoy, 13 de noviembre: estos son todos los ganadores de la noche

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La edición número 26 de los Latin Grammy se realiza hoy, jueves 13 de noviembre y es una de las citas más esperadas por la industria musical en español. El evento tiene lugar en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, y reúne a artistas, productores y figuras del entretenimiento que competirán por los reconocimientos más importantes del año, incluyendo una gran representación de varios artistas colombianos.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
El público colombiano cuenta con varias señales para acceder a la transmisión:
En el caso de Ditu, habrá una cobertura inicial enfocada en los artistas colombianos, dirigida por Carolina Cruz y Doble U, quienes también estarán presentes en el cierre con un especial que recopilará los momentos más comentados de la noche.
Maluma debuta esta noche como uno de los anfitriones de la gala principal, en compañía de la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. En escenario, Karol G también se prepara para interpretar canciones de su proyecto más reciente, Tropicoqueta, que mezcla ritmos tropicales y urbanos.
También está confirmada la participación de Morat, además de intervenciones de Silvestre Dangond y Fariana, quienes presentarán algunas categorías durante la transmisión.
El país cuenta con representantes en varias categorías:
Karol G figura en otras categorías con 'Si Antes Te Hubiera Conocido', canción que también cuenta con la participación del productor Andrés Jael Correa Ríos. Por su parte, Andrés Cepeda compite con ‘Bogotá’, nominada a Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Álbum Pop Tradicional.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co