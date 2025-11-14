Capitán dejó a todos sorprendidos con su decisión en el Desafío Siglo XXI tras el Box Azul

Movimientos estratégicos, discusiones internas y un nuevo capítulo en la disputa por los chalecos de sentencia, así se vivió un nuevo capítulo del Desafío Siglo XXI en el Box Azul que abrió la posibilidad de nuevas alianzas y definió servicios. El capítulo inició con la llegada de Valentina, representante de Alpha, al realizar la primera entrega de chalecos del ciclo luego de que su equipo ganara la prueba en el Box Amarillo. Gamma ocupó el segundo lugar y Neos el tercero, por lo que la casa verde fue la primera en recibir la sentencia.

En el reto de Sentencia y Servicios, los tres equipos se enfrentaron a una pista centrada en precisión. El resultado definiría quién pagaría el arriendo, quién conservaría comodidades y qué equipo quedaría más cerca de la Playa Baja. En medio de la prueba, Leo volvió a llamar la atención al estar cerca de infringir otra norma, lo que preocupó a Gamma por el riesgo de sanción.



Decisiones inesperadas tras la competencia: chalecos y suite Ditu

Al finalizar el reto, Kevyn tomó una decisión que sorprendió incluso a su propio equipo: se autoimpuso el chaleco junto con su compañera. El argumento fue que su rendimiento en la pista no había sido el esperado y que consideraba justo asumir la responsabilidad sin consultar.

Además, se definió quiénes pasarían la noche en la Suite ditú. La elección abrió espacio para conversaciones estratégicas, pues la ventaja permite escoger a personas de otros equipos para compartir el espacio. En esta ocasión, la invitación recayó en Kevyn con la intención de abrir diálogo, evaluar posturas y obtener descansos necesarios antes de la siguiente prueba.



Después de la entrega del segundo chaleco, en Alpha surgió la idea de que el mensaje de Neos podría interpretarse como una declaración de guerra encubierta. Algunos consideraron que sus palabras parecían controlar el rumbo del juego o preparar maniobras para evitar represalias.



La discusión avanzó hacia lo que podría pasar en el siguiente reto: varios coincidieron en que cualquier decisión debía tomarse después de ganar y no anticiparse sin tener el poder del chaleco.



¿Hay posibles alianzas en el Desafío Siglo XXI?

En Gamma persistieron las preocupaciones por la actitud de otros equipos y por la inestabilidad de las posibles alianzas. Algunos creen que Alpha intenta equilibrar fuerzas, mientras que otros opinan que Neos busca suavizar tensiones para no quedar en la mira si Alpha retoma victorias consecutivas.

Por otro lado, la máquina de dinero volvió a mover cifras millonarias: Gio, de Alpha, contó el dinero que logró acumular tras colgarse por varios minutos en la Máquina de Dinero, beneficio otorgado gracias a haber conservado la moneda del Box Amarillo. El conteo reveló que consiguió $16'940.000, cifra que superó apuestas internas realizadas por dos integrantes de Gamma que intentaron adivinar el monto exacto.

En esta temporada, la moneda dorada tomó relevancia por el cambio en la dinámica del premio total, que ahora alcanza los $2.400 millones, de los cuales $1.200 millones se entregan por medio de la Máquina de Dinero. Cada vez que alguien encuentre la moneda en un Box y la mantenga durante toda la prueba, tendrá derecho a ingresar nuevamente a la estructura para sumar dinero.

