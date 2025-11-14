En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RICARDO GONZÁLEZ
AVIONES GRIPEN
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Capitán dejó a todos sorprendidos con su decisión en el Desafío Siglo XXI tras el Box Azul

Capitán dejó a todos sorprendidos con su decisión en el Desafío Siglo XXI tras el Box Azul

El Box Azul puso a prueba la precisión y la resistencia de Alpha, Gamma y Neos en un circuito de la competencia que exigía puntería. ¿Hay nuevas alianzas? Le contamos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Capitán dejó a todos sorprendidos con su decisión en el Desafío Siglo XXI
En el reto de Sentencia y Servicios, los tres equipos se enfrentaron a una pista centrada en precisión. -
Desafío Siglo XXI

Publicidad

Publicidad

Publicidad