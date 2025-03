Las superestrellas de la WWE invaden Clash of Clans en un evento especial

La fusión entre los mundos del entretenimiento y los videojuegos continúa expandiéndose, y este abril, dos gigantes de la industria se unen en un evento sin precedentes. WWE y Supercell han anunciado una colaboración especial que llevará a icónicas superestrellas de la lucha libre al universo de Clash of Clans, uno de los juegos para móviles más exitosos de la historia. Esta alianza culminará con un enfrentamiento especial en WrestleMania 41, marcando un hito en la convergencia entre los videojuegos y el espectáculo deportivo.

Un evento épico dentro del juego

A partir del 1 de abril, los jugadores de Clash of Clans podrán disfrutar de una experiencia única con la inclusión de Cody Rhodes, Rhea Ripley, The Undertaker, Bianca Belair y otras estrellas de la WWE. Cada luchador tomará el papel de un personaje emblemático dentro del juego, fusionando sus características con el estilo de combate estratégico que define a Clash of Clans.

Publicidad

Entre las principales incorporaciones, destaca Cody Rhodes, quien no solo es una de las figuras más importantes de la WWE en la actualidad, sino también un apasionado jugador de Clash of Clans. Rhodes, conocido en el juego como OverlordRhodes, aparecerá como el Rey Bárbaro, un personaje que refleja su dominio en el cuadrilátero y ahora también en el campo de batalla virtual.

Además de Rhodes, la colaboración incluirá a:



Rhea Ripley como la Reina Arquera .

como la . The Undertaker como el Gran Centinela .

como el . Bianca Belair como la Luchadora Real .

como la . Rey Mysterio como el Príncipe Esbirro .

como el . Kane como la P.E.K.K.A. .

como la . Becky Lynch como la Valquiria .

como la . Jey Uso como el Lancero.

Personajes Cortesía: Supercell

Publicidad

Más que una simple colaboración

Este evento no se limita a la incorporación de personajes, sino que también trae consigo una serie de actualizaciones temáticas dentro del juego. Los jugadores podrán disfrutar de escenarios inspirados en la WWE, eventos especiales y opciones de personalización que celebran la esencia del entretenimiento deportivo.

Te puede interesar: El trío de leyendas del fútbol Ronaldo, Ronaldinho y Agüero en el Teaser de Clash of Clans

Sara Bach, Head of Live Games en Supercell, destacó la magnitud de esta colaboración: "Cuando descubrimos que Cody Rhodes y otras superestrellas eran jugadores activos de Clash of Clans, supimos que teníamos una oportunidad única. Este evento será una experiencia sin precedentes tanto dentro del juego como en el escenario de WrestleMania 41."

Publicidad

WrestleMania 41: La culminación de la alianza

Cody Rhodes Clash of Clans Cortesía: Supercell

Publicidad

El evento alcanzará su punto culminante en WrestleMania 41, que se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas. En esta edición, Clash of Clans tendrá un papel protagónico con un enfrentamiento especial patrocinado que unirá la emoción del wrestling con la estrategia del juego.

Cody Rhodes, quien ha estado en la cima del 10% de los mejores jugadores de Clash of Clans, dejó clara su intención de dominar tanto el cuadrilátero como el campo de batalla virtual: "No defiendo, conquisto. Las aldeas caerán y en WrestleMania 41 demostraré que no hay quien me detenga."

Este tipo de colaboraciones entre videojuegos y eventos deportivos marcan un nuevo paradigma en la forma en que los fans interactúan con sus franquicias favoritas. Con una base de más de dos mil millones de descargas, Clash of Clans no solo amplía su universo, sino que también fortalece la conexión con una comunidad apasionada por la WWE. Abril será un mes de pura acción, donde la lucha libre y la estrategia se fusionan para brindar un espectáculo inolvidable.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.