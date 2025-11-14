En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Es oficial: Colombia cierra negociación de aviones Gripen; ¿cómo son y cuándo llegarán?

Es oficial: Colombia cierra negociación de aviones Gripen; ¿cómo son y cuándo llegarán?

Serán 17 aeronaves que llegarán a Colombia en los próximos años. La llegada de estas modernas aeronaves se organizó de manera gradual entre 2027 y 2032.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad