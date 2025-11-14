Es oficial: Colombia cierra negociación de aviones Gripen; ¿cómo son y cuándo llegarán?

El Gobierno Nacional acaba de cerrar la negociación para adquirir 17 aviones Gripen que llegarán a Colombia en los próximos años. A través de una ceremonia que se realizó en Cali entre el Gobierno Nacional y representantes suecos, el presidente Petro dio el visto bueno a esta nueva compra destinada a la seguridad nacional, con la cual se pretende modernizar la flota aérea y, con ella, sus capacidades defensivas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El negocio se cerró en 16,5 billones de pesos, y la entrega de los aviones adquiridos se hará de forma paulatina entre 2027 y 2032. Con esta nueva flota, se pretende reempalazar a los conocidos aviones israelís Kfir. Al respecto, el presidente Gustavo Petro dio el anuncio de esta nueva adquisición, a la que considera parte de un momento histórico para todo el país:

"Este momento es histórico para los colombianos y colombianas. Se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas de superioridad aérea, con la más alta tecnología, que fortalecerán la seguridad y defensa del país, y tendrá un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía agua y salud. Queda anunciado y espero que represente una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", dijo el mandatario.



En medio del anuncio, se presentó un prototipo de los aviones que llegarían pronto a Colombia. El primero de ellos llegará a territorio nacional para el año 2027, y, de acuerdo con lo acordado, para 2032 habrán llegado todas las aeronaves de origen europeo.

Publicidad

Noticia en desarrollo...