Así se vivió la primera noche de paro de camioneros en Bogotá: “Aprietan al más pobre”

El paro de camioneros, que empezó el lunes 2 de septiembre de 2024 en Bogotá, por el incremento del precio del APM, provocó que cientos de ciudadanos caminaran hacia sus casas.

Bloqueos de camioneros siguen activos

En el sector del barrio Acapulco, por la avenida Boyacá, conductores decidieron prender una hoguera, colocar barricadas y alambres para impedir el paso hacia las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

Uno de los transportadores que participa en este paro de camioneros le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol en vivo que siguen “firmes en el paro, hasta las consecuencias que lleguen”.

Le pide al Gobierno del presidente Gustavo Petro que “tenga consideración de nosotros, de los pobres, ellos no piensan si no en los ricos. (...) Aprietan al más pobre y no al más rico. Supuestamente le quitaron el subsidio a los más ricos y a nosotros también nos están apretando con los 2.000 pesos de aumento y, ahoritica, dentro de 2 o 3 meses otro aumento y en enero - febrero, otro aumento. Entonces, ¿para dónde vamos con este precio del combustible?”.

La situación también se ha visto crítica en los sectores de El Uval y la Puerta al Llano, donde siguen estacionados decenas de camiones.

En el último barrio de la localidad de Usme, los conductores tumbaron árboles para obstaculizar el paso de todos los vehículos que intentan salir hacia los municipios de Cundinamarca.

