Gota a gota acosan a familia por un préstamo que jamás hizo: "Usaron nuestra dirección"

Una familia de Bogotá está desesperada por un grupo de gota a gota que está cobrando una plata que en su casa nunca se pidió. Otra persona fue la que realizó el préstamo y dio la dirección de esta vivienda.

>>> Vea más: Créditos legales en Bogotá: la nueva alternativa para superar el gota a gota

Sujetos en motocicleta han llegado de noche hasta el lugar y en las últimas horas, denunció la familia, le llenaron la casa de grafitis. Además, con pegante, bloquearon las cerraduras de la vivienda.

"Nosotros no le debemos plata a nadie": víctima de los gota a gota

La propietaria del predio le dijo al Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo , que “están escribiendo grafitis, pidiéndonos una plata que nosotros no pedimos. Ahí dice que es José Daniel Ramírez”.

Publicidad

La mujer denunció que “a las chapas de la casa le echaron un pegante para no poder abrir. Esto se salió de las manos porque nosotros no tenemos que ver con José Daniel Ramírez, para que ellos tengan que hacer esos grafitis. Nosotros no le debemos plata a nadie”.

En la casa hay un establecimiento comercial, el cual, dijo la dueña, “es muy prestigioso, de buen servicio. Las personas que trabajan ahí han sido honradas, no pidieron ningún gota a gota, no le deben a nadie y no le han hecho nada a nadie”.

Publicidad

Esta familia pide ayuda a la Policía Metropolitana de Bogotá para que la proteja y capture a los responsables de este acto vandálico, que quedó registrado en cámaras de seguridad.

>>> Le puede interesar: Por pedir préstamo con gota a gota virtual terminó difamado y acusado de ser un abusador de niños