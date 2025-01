"A Petro le quedaron grandes el país y las relaciones internacionales": gobernador de Antioquia

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , impuso a Colombia una serie de medidas económicas luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se negara a recibir a dos aviones con migrantes provenientes desde el país norteamericano.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció frente a la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos: “A Petro le quedaron grandes el país y las relaciones internacionales. Que el presidente y sus ministros no pueda viajar a Estados Unidos es lo menos grave. Lo que más preocupa es la economía y los empleos”.

Frente a la medida de imponer un arancel del 25% para los productos colombianos que ingresen a Estados Unidos y que Trump amenazó con subirlo al 50%, Rendón dijo que “le significará a las exportaciones antioqueñas un verdadero escalabro. Uno de cada tres dólares que recibe el departamento, por motivo de sus exportaciones, procede de Estados Unidos”.

Actualmente, según el gobernador de Antioquia, el país norteamericano “es el principal destino de nuestras ventas al exterior, con una participación del 33,5%. Los rubros que más exporta Antioquia son el oro, con un 41%; el café, con un 7,3%; el banano, con algo superior al 6,5%; y las flores con el 4,4%. Estados Unidos es un gran socio comercial para la región y en particular para nuestros productores agropecuarios. El aguacate hass, por ejemplo, aunque aún no hace parte de los rubros más exportados, había venido creciendo de manera consistente en los últimos años y ganando una gran participación”.

El arancel del 25%, dijo Rendón, “inhabilitará la venta externa del suroeste, oriente y otras regiones del departamento. Que el presidente Petro venga y les dé la cara a los agricultores, a los floricultores, a los mineros, a los cafeteros y a los industriales antioqueños, quienes, ante estas medidas, perderán empleos y sus ingresos”.

En entrevista con Noticias Caracol, Rendón pidió que “ojalá el presidente pueda reflexionar. Esto no se trata de nacionalismos, o si no, preguntémosle a los cubanos y a los venezolanos ¿de qué les ha servido la invocación al nacionalismo? ¿De qué les ha servido eso para disfrazar todo lo que se hace desde las dictaduras? No ha dejado sino destrucción y pobreza en esos países”.

Rendón convocó a una reunión con sectores productivos para buscar una solución al tema: “Conjuntamente con el señor alcalde de Medellín (Federico Gutiérrez) decidimos convocar a todos los gremios de la producción, que se van a ver afectados por esta decisión equivocada del Gobierno nacional. Vamos a buscar, entre todos, cómo encaramos esta situación. Si es necesario, ir a los Estados Unidos y contarles a todos los representantes de la política exterior del Gobierno americano que las disposiciones del gobierno central de Petro no representan a las regiones del país porque es muy grave lo que está en juego”.

Según Rendón, “Antioquia es el departamento más exportador de Colombia. Un cuarto de las exportaciones de Colombia procede de Antioquia”.

La inflación también sería uno de los indicadores macroeconómicos que se pueden ver afectados, además de la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Sobre esta afirmación, el gobernador indicó que “no alcanzo a imaginarme en qué niveles aparecerá la cotización del dólar mañana, un fiel reflejo de lo que es el debilitamiento de nuestra economía, lo cual, a su vez, afectará las importaciones, la inflación y en consecuencia las tasas de interés”.

Presidente Petro impone aranceles del 25% a Estados Unidos

Mientras Estados Unidos impuso a los productos Colombia un arancel del 25%, el presidente Gustavo Petro ordenó también incrementar en un 25 % los aranceles a las importaciones de EE.UU., en respuesta a la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Le ordenó (sic) al ministro de comercio exterior elevar los aranceles de importaciones desde los EEUU en un 25 %. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestra exportaciones a todo el mundo diferente a los EEUU. Nuestras exportaciones deben ampliarse", expresó Petro en la red social X.

La crisis diplomática se desató luego de que Petro no permitiera este domingo el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados de EE.UU. mientras no reciban un trato "digno".

Como respuesta a la decisión de Petro, Trump ordenó la imposicion de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos y adelantó que en una semana "se elevarán al 50 %".

Igualmente anunció restricciones de visado para el Gobierno de Petro y su partido, posibles sanciones económicas al país e "inspecciones" a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a EE.UU.

En ese sentido, Petro invitó a las "comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos" para aparentemente tratar de compensar la pérdida de mercado en Estados Unidos.

"Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional, el gobierno ayudará en este propósito", agregó el mandatario.

Petro ya había cuestionado recientemente algunas de las decisiones o políticas de Trump, y el pasado martes tachó de "peligroso" el comentario que hizo el inquilino de la Casa Blanca sobre América Latina, región sobre la que el gobernante norteamericano dijo: "No los necesitamos".

Las diferencias entre Estados Unidos y Colombia, que habían pactado el envío de estos dos vuelos con deportados, también se extienden a otros países latinoamericanos que han desaprobado los procedimientos de la que, según Trump, será "la mayor operación de expulsión masiva de extranjeros en la historia de los Estados Unidos".