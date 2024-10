Abogado de Gustavo Petro no reconocerá competencia del CNE: "Voy a pedir la nulidad"

El abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, arremetió contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que este organismo formulara cargos contra la campaña presidencial de Petro, alegando presuntas violaciones a los topes electorales.

Carvajal afirmó que el CNE no tiene la potestad para adelantar investigaciones en contra del presidente, ni siquiera en términos administrativos.

“No existe competencia para el Consejo Electoral. Cuando se trata de un conflicto que surja entre una autoridad jurisdiccional y una autoridad administrativa no puede existir conflicto", sostuvo el abogado del mandatario ante el proceso del CNE.

"La jurisdiccional está por encima de la administrativa. Desde el comienzo fue absolutamente inconsecuente y no tenía ninguna viabilidad. No voy a reconocer, ni voy a actuar dentro de ese proceso, ni lo he hecho, solamente voy a pedir la nulidad e insistir en la falta de competencia por violación del fuero”, explicó en Noticias Caracol en vivo .

¿Por qué el CNE le está formulando cargos a Gustavo Petro?

El Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra la campaña de Gustavo Petro por la presunta violación de los topes electorales en las elecciones presidenciales de 2022.

Esta decisión se basó en una ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, la cual fue aprobada con una mayoría de 7 votos a favor y 2 en contra.

El CNE acusa a la campaña de Petro de haber omitido el reporte de diversos aportes y gastos, entre ellos un aporte de 500 millones de pesos por parte de Fecode, un préstamo del Polo Democrático Alternativo por la misma suma, y el pago a testigos electorales por más de 931 millones de pesos.

En total, se estima que la campaña habría excedido los topes establecidos por más de 3.7 mil millones de pesos.

Si bien el organismo se ampara en la Ley 996 de 2005, que regula las campañas presidenciales, los defensores de Gustavo Petro, como su abogado Héctor Carvajal, argumentan que el fuero presidencial impide que el CNE pueda llevar a cabo cualquier tipo de sanción administrativa o penal en contra del mandatario.

¿Qué dijo Gustavo Petro después de qué el CNE le formulara cargos?

En un discurso que compartió en sus redes el pasado martes, 8 de octubre, el mandatario Gustavo fue categórico al rechazar lo que consideró un intento por minar la legitimidad de su gobierno, y llamó a la movilización generalizada del pueblo colombiano.

“El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia, llegó el momento de moverse". En sus palabras, el presidente hizo un llamado directo a las organizaciones populares del país para que entren en asamblea permanente y defiendan lo que describió como un gobierno del pueblo.

Asimismo, Gustavo Petro advirtió sobre lo que considera un golpe de Estado en marcha: "Lo advertí y no reaccionaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular. Aquí no hay un pueblo arrodillado ni aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido".

Además de sus declaraciones, el mandatario utilizó la red social X para manifestar su desacuerdo con el fallo del CNE, publicando que "ha comenzado el golpe de Estado" y subrayando la importancia de la movilización ciudadana. Hizo un llamado a que el pueblo colombiano se manifieste pacíficamente en las calles y solicitó una reunión internacional para "explicar al mundo el porqué lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley".

