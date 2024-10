“El presidente llegará hasta donde el pueblo diga”: Gustavo Petro, tras decisión del CNE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en la tarde de este martes, 8 de octubre de 2024, a la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de formular cargos contra él y su campaña por la presunta violación de topes electorales.

Durante un discurso, el primer mandatario expresó: "El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia, llegó el momento de moverse".

El gobernante complementó que "unas cosas por un lado y la realidad de la sangre hundiendo en dolor al pueblo por el otro lado, eso no puede ser más en Colombia. ¡O rige la Constitución, o rige! ¡O aquí hay una democracia, o hay una democracia!".

“Lo advertí y no reaccionaron”: Petro

En su intervención, el presidente Gustavo Petro dijo también: "No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido y ustedes son testigos de ello".

Petro finalizó diciendo que "aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes y los bandidos dejen el país”.

#LOÚLTIMO | Petro tras decisión del CNE: "El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia, llegó el momento de moverse. Lo advertí, pero no reaccionaron. Se creen con el derecho de burlarse… pic.twitter.com/yP1i02NP5k — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 8, 2024

El Consejo Nacional Electoral decidió formular cargos contra Gustavo Petro y su campaña presidencial por la presunta violación de los topes electorales, en una decisión histórica para Colombia.

¿De qué acusan a la campaña Petro Presidente?

El Consejo Nacional Electoral anunció que la campaña Petro Presidente, de 2022, sería responsable de lo siguiente:



Omitir el aporte realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por la suma de quinientos millones de pesos.

Omitir el reporte del préstamo realizado por el partido Polo Democrático Alternativo por la suma de quinientos millones de pesos.

Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de novecientos treinta y un millones doscientos noventa mil pesos.

Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de trescientos cincuenta y seis millones ciento dos mil ochocientos setenta y dos pesos.

Petro aseguró que "ha comenzado el golpe de Estado"

Apenas conoció la decisión del CNE sobre la formulación de cargos contra él y su campaña presidencial, el mandatario Gustavo Petro escribió en su cuenta de la red social X: "Ha comenzado el golpe de Estado".

Ha comenzado el golpe de Estado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2024

¿Qué dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre la decisión del CNE?

El Consejo Nacional Electoral es competente para investigar la campaña presidencial de @petrogustavo y sus directivos,no lo es para investigar al Presidente de la República,quien cuenta con fuero integral en la Comisión de Acusaciones,como todos los jefes de estado anteriores. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 8, 2024

