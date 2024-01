Andrés Julián Rendón: conozca al nuevo gobernador de Antioquia

Este primero de enero de 2024 Andrés Julián Rendón, de 45 años, se posesiona como gobernador de Antioquia, respaldado por el partido Centro Democrático y el movimiento Ciudadanos Por Antioquia firme.



Rendón hizo su bachillerato en el colegio Seminario Corazonista de Marinilla y estudió inglés en Canadá. “La fe, constancia y esfuerzo de mis papás, sumado a mis ganas de aprender y soñar con transformar el mundo, me permitieron ir a la universidad. Estudié economía y me especialicé en regulación económica en la universidad EAFIT. Luego hice una maestría en Economía en la Universidad de los Andes y en Estados Unidos me gradué como magíster en administración pública en la Universidad Americana de Washington D.C.”, indica el nuevo gobernador en su sitio web oficial.

Andrés Julián Rendón comenzó su carrera política en 2001 cuando fue concejal del municipio de Rionegro. Al terminar ese periodo trabajó en el Ministerio de Hacienda como asesor de la Dirección de Política Macroeconómica y en la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros. Después se desempeñó como subdirector financiero nacional de Corpoica, hoy Agrosavia.

Además, en 2008 se convirtió en secretario de Gobierno de Antioquia, “cuatrienio en el que me designaron 11 veces como gobernador encargado. Desde allí lideramos con determinación la lucha contra los grupos armados ilegales y promovimos el respeto por la institucionalidad”, agrega.

En 2016, Andrés Julián Rendón se posesionó como alcalde de Rionegro. El funcionario anotó que este cargo “ha representado mi mayor alegría en el ejercicio de lo público. Logramos cambios estructurales en lo social, infraestructura y seguridad. Construimos un camino de transformación y progreso para mis paisanos y para el territorio”.

Programa de gobierno de Andrés Julián Rendón

Seguridad desde la democracia y la justicia, inversión desde la confianza y cohesión desde lo social son los tres pilares del programa de gobierno de Rendón para con el departamento de Antioquia.

“Las mejores ideas para la transformación me las han sugerido los ciudadanos, por lo que este programa de gobierno es un reflejo del sentir ciudadano. Espero que Dios, la vida y los paisanos me acompañen en este proyecto, para ser el gobernador de los antioqueños en el periodo 2024-2027 y que juntos hagamos realidad las iniciativas y propósitos con los que soñamos hoy”, puntualizó.

Andrés Julián Rendón es esposo de Susana Ochoa Henao y padre de Emiliana, Abigail y Salvador.