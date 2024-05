Canciller Luis Gilberto Murillo: “La relación con Estados Unidos está en buen nivel”

Luis Gilberto Murillo, actual ministro de Relaciones Exteriores, habló de su agenda para la Cancillería, el tema de los pasaportes y también el conflicto entre Israel y Hamás. El funcionario también hizo referencia a el vínculo con Estados Unidos, elecciones en Venezuela y las críticas por los nombramientos diplomáticos del Gobierno Petro, que a veces ignoran a los funcionarios con carrera.

¿Cuáles van a ser sus prioridades? ¿Hay algún cambio sustancial y significativo en la política exterior de Colombia con su llegada?

Lo primero es que el presidente ha hecho énfasis en que tenemos, debemos, avanzar en una política exterior que se ancla en la multilateralidad, pero además de eso que se focalicen temas como la paz y allí hay muchas variables.

La paz en términos internos, porque Colombia es un modelo de país que promociona la paz, que le apuesta a la paz en un momento muy convulsionado en el contexto global, donde surgen las guerras.

Nosotros hablamos de paz y no de guerra. El presidente ha sido muy claro en que tenemos que avanzar en la promoción de la vida, que incluye cómo responder a la crisis, a la emergencia climática.

Lo otro tiene que ver con el conflicto en Gaza. El presidente Petro desde mucho antes dijo que había que hacer una conferencia para resolver el conflicto palestino-israelí. Se puede generar un genocidio en Gaza y se le ha ido demostrando que no.

Hace algunos meses, usted dijo en Noticias Caracol que creía que en Venezuela había un proceso de elecciones libres: ¿todavía cree eso después de todo lo que se ha visto?

En el caso de los procesos que se están dando en Venezuela tanto el gobierno como la oposición se suscribieron a un acuerdo que fue el acuerdo de México, que avanzó con puntos que incluían varios aspectos de las soluciones en Venezuela con el apoyo de Noruega y otros países.

Allí se plantean aspectos políticos, democráticos, aspectos humanitarios, aspectos de garantías, eso evolucionó al acuerdo de Barbados. Colombia jugó un papel muy proactivo y constructivo en ese proceso.

Eso llevó a que en ese acuerdo de Barbados se plantearan elecciones, participación de la oposición. Esos mecanismos nunca son perfectos y nosotros respetamos eso, porque muchas democracias en el mundo no avanzan.

Una cosa es que no sean perfectos y otra es que pase lo que está pasando: no dejaron inscribir a María Corina Machado.

Está yendo más allá, porque mire que nosotros tenemos y lo hemos dicho, tenemos un diálogo muy fluido y permanente. Tenemos relaciones con el gobierno de Venezuela, pero también tenemos diálogos y hemos escuchado mucho a todas las posiciones. Es algo en lo que nosotros hemos sido muy cuidadosos. Hemos respetado la autonomía y soberanía de Venezuela en esos temas.

Les deseamos lo mejor en ese proceso, que haya reconciliación y mejor para nosotros, porque eso afecta a Colombia.

¿Cómo mantener esas relaciones cordiales y con temas tan tensos, tan difíciles como narcotráfico, migración, comercio y todo en medio de esa tormenta electoral en Estados Unidos, donde muchos republicanos tienen en la mira al gobierno de Gustavo Petro?

Hace poco, en un debate una congresista le dijo al secretario Blinken qué pasaba si el presidente Petro hacía lo mismo que Chávez, convocaba a constituyente para perpetuarse en el poder.

La relación con Estados Unidos está en buen nivel, nosotros hemos hecho algo que no tiene precedentes: mantener una posición independiente, porque Colombia con esa voz tan potente se convierte en poder intermedio del sur global que tiene mucha incidencia, pero que tiene muy buenas relaciones con los distintos poderes, incluyendo a Estados Unidos.

Ahora como canciller le va a tocar enfrentar el litigio de los pasaportes.

Hay que ser claros que nunca ha estado en riesgo la producción y expedición de los pasaportes, tenemos un contrato que va hasta el 2 de octubre con Thomas Greg & Sons y va bien. Hicimos dos fases, una de transición y otra de consolidación. Esta primera, de ajuste, llegamos a garantizar que, si teníamos la producción de pasaportes hasta octubre, tener un nuevo esquema y una consolidación para que a partir de junio del año entrante se consolide un nuevo modelo.

¿Este estado de polarización qué tanto golpea la imagen del país?

La polarización en las democracias no es mala per se y desde que no se lleve a expresiones violentas, esa es la democracia. La polarización demuestra que se está profundizando la democracia. Hay sectores en el país que no están acostumbrados a nuevos discursos, este es el primer gobierno que está liderado por una persona de izquierda, eso genera una reacción, hay personas que no quieren cambios.

En lo que tiene que ver con los escándalos de corrupción, son temas que tienen que definirse en los mecanismos que tiene la democracia para eso, se piden que sean buenas investigaciones.

¿No teme que todos estos escándalos golpeen sus aspiraciones presidenciales?

Yo no tengo aspiraciones presidenciales. Yo estoy muy concentrado. Usted mismo ha mencionado, aquí hay una cantidad de papas calientes, chicharrones. Usted cree que yo tengo tiempo para hipotéticos, yo estoy concentrado en hacer un buen trabajo en la Cancillería, que no es menor.